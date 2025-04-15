SPD: Εσωκομματικό δημοψήφισμα για τη σύμπραξη με Μερτς

Η συμφωνία που παρουσιάστηκε από τους επικεφαλής της Χριστιανικής Ένωσης και των Σοσιαλδημοκρατών πρέπει να περάσει από εσωκομματικές διαδικασίες. Το «ναι» του SPD δεν είναι δεδομένο.

Ο σχηματισμός κυβέρνησης συνεργασίας στη Γερμανία, αν και αποτελεί τον κοινοβουλευτικό κανόνα, είναι πάντα μια μακρά και επίπονη διαδικασία συμβιβασμών, συχνά επώδυνων για τους εταίρους. Αυτό συμβαίνει και τώρα, με τους Σοσιαλδημοκράτες να ψηφίζουν από σήμερα και για δύο εβδομάδες σε εσωκομματικό δημοψήφισμα για την έγκριση της κυβερνητικής συμφωνίας.



Για να εγκριθεί η συμφωνία από τα 358.000 μέλη του SPD, απαιτείται όχι απλώς η πλειοψηφία αλλά και η συμμετοχή τουλάχιστον του 20% των μελών, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 30 Απριλίου. Στις 28 Απριλίου αναμένεται και το μικρό συνέδριο των Χριστιανοδημοκρατών, ενώ η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και του νέου καγκελαρίου έχει οριστεί για τις 6 Μαΐου.

Τίποτα δεδομένο για το SPD

Πάντως, τίποτα δεν είναι ακόμη δεδομένο. Η ισχυρή νεολαία των Σοσιαλδημοκρατών, οι Jusos, έχουν εκφράσει σοβαρές ενστάσεις για την κυβερνητική συμφωνία και δεν δίνουν λευκή επιταγή. Σε δραματικούς τόνους ήταν η έκκληση του συμπροέδρου των Σοσιαλδημοκρατών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ χθες από το Αβόνερο, λέγοντας ότι κρίνεται η πορεία της Γερμανίας τα επόμενα χρόνια. Υπερασπιζόμενος τη συμφωνία με τη Χριστιανική Ένωση, ανέφερε ότι έγιναν «καλοί συμβιβασμοί». Ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ φέρεται να αναλαμβάνει το ισχυρό χαρτοφυλάκιο του γερμανικού υπ. Οικονομικών στην επόμενη κυβέρνηση Μερτς.



Η εφημερίδα Bild χαρακτηρίζει το εσωκομματικό δημοψήφισμα «καθοριστικό για τη μοίρα της κυβέρνησης», διότι εάν αποτύχει είναι ελάχιστες οι επιλογές που απομένουν. Αυτές είναι δύο: είτε προσφυγή σε νέες κάλπες είτε κυβέρνηση μειοψηφίας. Και τα δύο σενάρια τη δεδομένη στιγμή φαντάζουν καταστροφικά για τη Γερμανία, η οποία πρέπει να λάβει στο προσεχές μέλλον σημαντικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς επίσης και να δρομολογήσει υπαρξιακής φύσης μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της.

Στη μία μονάδα η διαφορά CDU/CSU και AfD

Στο μεταξύ σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για λογαριασμό της κυριακάτικης Bild, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU), με σημαντικές απώλειες, παραμένει πρώτη με 25,5%, ενώ δεύτερη έρχεται η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 24,5% με τη μεταξύ τους διαφορά να κινείται πια οριακά στη μια μονάδα. Σημειωτέον ότι πριν από μια εβδομάδα, άλλη δημοσκόπηση έδινε «ισοπαλία» στα δύο πρώτα κόμματα.



Τρίτοι παραμένουν οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), σταθερά στο 16%, τέταρτοι οι Πράσινοι (Grüne) με 11% και στην πέμπτη θέση ακολουθεί η Αριστερά (Die Linke) με 10%.



Τις τελευταίες μέρες έχει ξεσπάσει μια έντονη συζήτηση στη Γερμανία για το πώς πρέπει να είναι η κοινοβουλευτική διαχείριση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή της Εναλλακτικής για τη Γερμανία από την επόμενη κυβέρνηση.



Ο Γενς Σπαν, κορυφαίο στέλεχος των Χριστιανοδημοκρατών και αντιπρόεδρος της Κ.Ο. του κόμματος,έκανε λόγο για «κανονικοποίηση» της σχέσης με την AfD στο γερμανικό κοινοβούλιο σε θέματα οργανωτικού χαρακτήρα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με κάθε άλλο κόμμα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους κόλπους των Σοσιαλδημοκρατών, των Πρασίνων και της Αριστεράς. Όπως δήλωσε πρόσφατα στην Bild ο Γενς Σπαν «η πολιτική θα έπρεπε να αναγνωρίσει ότι πολλά εκατομμύρια Γερμανών ψήφισαν αυτό το κόμμα».



Πηγή: Deutsche Welle

