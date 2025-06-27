Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έπληξε τέσσερα πολεμικά αεροσκάφη σε αεροπορική βάση στην περιφέρεια Βόλγκογκραντ της κεντρικής Ρωσίας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την καταστροφή ρωσικών στρατιωτικών μέσων.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Telegram, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι επλήγησαν τέσσερα αεροσκάφη τύπου Su-34 στη βάση Μαρίνοβκα, έξω από την πόλη Βόλγκογκραντ, περίπου 900 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Η ανάρτηση σημειώνει ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη μονάδα ειδικών επιχειρήσεων του στρατού, σε συνεργασία με την υπηρεσία ασφαλείας SBU και άλλες στρατιωτικές υπηρεσίες.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επλήγησαν τέσσερα αεροσκάφη, συγκεκριμένα Su-34, καθώς και τεχνικές-επιχειρησιακές εγκαταστάσεις όπου εξυπηρετούνται και επισκευάζονται διάφορα πολεμικά αεροσκάφη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ειδικότερα, καταστράφηκαν δύο ρωσικά μαχητικά-βομβαρδιστικά Su-34 και υπέστησαν ζημιές άλλα δύο.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον ρωσικό στρατό.

Η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει σειρά επιχειρήσεων μεγάλης εμβέλειας κατά στρατιωτικών στόχων τους τελευταίους μήνες βιομηχανικών, ενεργειακών και άλλων εγκαταστάσεων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Ιστός Αράχνης», κατά την οποία επλήγησαν μεγάλος αριθμός ρωσικών βομβαρδιστικών μεγάλου βεληνεκούς σε διάφορες αεροπορικές βάσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Στη νεότερη ανακοίνωση σημειώνεται ότι η έκταση της ζημιάς από το χτύπημα στη Μαρίνοβκα βρίσκεται υπό αξιολόγηση.

Το Su-34 περιγράφεται ως το κύριο ρωσικό αεροσκάφος που χρησιμοποιείται σε βομβαρδισμούς κατά ουκρανικού εδάφους και συγκεκριμένα για την εκτόξευση κατευθυνόμενων βομβών, οι οποίες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.