Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ τερματίζουν τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά, ως αντίποινα για τη νέα φορολογία ψηφιακών υπηρεσιών (DST) που επέβαλε η καναδική κυβέρνηση στις τεχνολογικές εταιρείες, αναζωπυρώνοντας έναν εμπορικό πόλεμο μετά από μήνες σχετικής ύφεσης.

«Ο Καναδάς, μια εξαιρετικά δύσκολη χώρα για εμπορικές σχέσεις… μόλις ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει Φόρο Ψηφιακών Υπηρεσιών στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες μας, κάτι που αποτελεί άμεση και κατάφωρη επίθεση στη χώρα μας», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

«Βάσει αυτού του κατάφωρου φόρου, τερματίζουμε ΟΛΕΣ τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά, με άμεση ισχύ», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι θα ανακοινώσει νέους δασμούς για τις καναδικές εισαγωγές «εντός της επόμενης εβδομάδας».

Η ανακοίνωση αναβιώνει την εμπορική ένταση με τον βόρειο γείτονα των ΗΠΑ, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο πιο ήπιων σχέσεων που είχε ακολουθήσει την εκλογή του Μαρκ Κάρνεϊ ως πρωθυπουργού του Καναδά.

Ένας εκπρόσωπος του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε την Παρασκευή ότι «διαβάζουμε την ανάρτηση του προέδρου Τραμπ την ίδια στιγμή με όλους τους υπόλοιπους» και ότι θα υπάρξει απάντηση «το συντομότερο δυνατό».

Οι φόροι επί των ψηφιακών υπηρεσιών (DST) αποτελούν τρόπο για τις χώρες να φορολογούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες, σε αντίθεση με τους φόρους επί φυσικών προϊόντων. Οι χώρες που επιβάλλουν τέτοιους φόρους μπορούν να εισπράττουν έσοδα από μεγάλες εταιρείες που λειτουργούν στο διαδίκτυο ακόμη κι αν οι επιχειρήσεις αυτές δεν είναι κερδοφόρες. Οι αμερικανικές εταιρείες, ιδίως οι κολοσσοί της τεχνολογίας όπως η Meta, η Apple, η Google, η Amazon και η Microsoft, πλήττονται δυσανάλογα από τους DST, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε πέρυσι από την ανεξάρτητη Υπηρεσία Έρευνας του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή του στους φόρους αυτούς κατά τη διάρκεια εμπορικών διαπραγματεύσεων με άλλες χώρες, χαρακτηρίζοντάς τους συχνά ως «μη δασμολογικά εμπόδια στο εμπόριο». Ο Καναδάς έχει θεσπίσει νέο ψηφιακό φόρο που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα και θα έχει αναδρομική ισχύ από το 2022.

Ο Καναδάς είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αμερικανικών αγαθών, αγοράζοντας προϊόντα αξίας 349 δισ. δολαρίων πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, εξήγαγε στις ΗΠΑ προϊόντα αξίας 413 δισ. δολαρίων, αποτελώντας την τρίτη μεγαλύτερη πηγή ξένων προϊόντων για τις ΗΠΑ.

Η επιβολή υψηλότερων δασμών στον Καναδά θα μπορούσε πιθανότατα να οδηγήσει τη χώρα σε αντίποινα, επιβάλλοντας με τη σειρά της υψηλότερους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα, γεγονός που θα επιβάρυνε και τις δύο οικονομίες.



Πηγή: skai.gr

