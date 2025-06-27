Η Ρωσία πολιορκεί το Ποκρόβσκ - Έχει συγκεντρώσει 110.000 στρατιώτες

Η Ρωσία έχει συγκεντρώσει 110.000 στρατιώτες στην περιοχή γύρω από το Ποκρόβσκ, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να καταλάβει τη στρατηγικής σημασίας πόλη της ανατολικής Ουκρανίας, δήλωσε την Παρασκευή ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο Ολεξάντρ Σύρσκι ανέφερε ότι η περιοχή γύρω από το Ποκρόβσκ είναι το «πιο θερμό σημείο» κατά μήκος της γραμμής του μετώπου των 1.200 χιλιομέτρων, που εκτείνεται στην ανατολική Ουκρανία.

Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να καταλάβουν το Ποκρόβσκ εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, εξαπολύοντας συνεχώς σφοδρές επιθέσεις. Ωστόσο, παρά την αριθμητική υπεροχή σε στρατεύματα και οπλισμό, η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να κυριεύσει την πόλη.

Το Ποκρόβσκ αποτελεί στρατηγικό στόχο για το Κρεμλίνο, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει καταστήσει σαφές ότι επιδιώκει την πλήρη κατάληψη των ανατολικών ουκρανικών περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, τις οποίες οι ρωσικές δυνάμεις κατέχουν εν μέρει.

Το Κίεβο και οι σύμμαχοί του κατηγορούν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι καθυστερεί σκόπιμα τις ειρηνευτικές προσπάθειες, ώστε να κερδίσει χρόνο για να καταλάβει περισσότερα εδάφη της Ουκρανίας.

Αν και το Ποκρόβσκ δεν είναι μεγάλη πόλη, βρίσκεται σε έναν κομβικό οδικό και σιδηροδρομικό άξονα που το συνδέει με άλλα στρατιωτικά κέντρα της περιοχής. Μαζί με την Κοστιαντίνιβκα, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ, σχηματίζει τη ραχοκοκαλιά της ουκρανικής άμυνας στο τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ που παραμένει υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Περίπου 60.000 άνθρωποι ζούσαν στο Ποκρόβσκ πριν από τον πόλεμο, αλλά η πλειονότητα έχει εγκαταλείψει την πόλη στα τρία χρόνια που μεσολάβησαν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.

Η τελευταία ενεργή μονάδα παραγωγής οπτανθρακοποίησης άνθρακα της Ουκρανίας βρισκόταν στο Ποκρόβσκ και πολλοί από τους εργαζόμενους παρέμεναν στην περιοχή για να τη διατηρήσουν σε λειτουργία. Όταν αναγκάστηκε να κλείσει στις αρχές του έτους, άρχισαν κι αυτοί να φεύγουν.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), ένας οργανισμός παρακολούθησης συγκρούσεων με έδρα τις ΗΠΑ, ανέφερε στα τέλη του περασμένου έτους ότι οι αμυντικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας στο Ποκρόβσκ ανάγκασαν τη Ρωσία να εγκαταλείψει το αρχικό της σχέδιο για κατάληψη της πόλης μετωπικά.



