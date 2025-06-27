Η Σερβία οφείλει να προστατεύσει τα μνημεία της και να αντιταχθεί στα σχέδια του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, που επιδιώκει να ισοπεδώσει συγκροτήματα κτιρίων στο κέντρο του Βελιγραδίου για μεγάλο επενδυτικό έργο, τονίζει η κορυφαία ευρωπαϊκή οργάνωση για την πολιτιστική κληρονομιά Europa Nostra.

Η Affinity Partners, εταιρεία του Τζάρεντ Κούσνερ, σχεδιάζει να χτίσει πολυτελές ξενοδοχείο και διαμέρισμα στη θέση των πρώην στρατιωτικών αρχηγείων της χώρας, τα οποία είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 1999 κατά τον πόλεμο του Κοσόβου.

«Τα κτίρια δεν θα έπρεπε να κατεδαφιστούν μόνο και μόνο επειδή ένας ιδιώτης επενδυτής επιδιώκει να γκρεμίσει την πολιτιστική κληρονομιά, για να υψώσει ένα ακατάλληλο συγκρότημα ξενοδοχείου και διαμερισμάτων», δήλωσε η Σνέσκα Κουάντφλιγκ-Μιχαϊλόβιτς, γενική γραμματέας της Europa Nostra, που εκπροσωπεί πάνω από 200 ευρωπαϊκές οργανώσεις πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το εγχείρημα, δίπλα στο κυβερνητικό μέγαρο του Βελιγραδίου, έχει διχάσει πολιτικά τη Σερβία: αν και υποστηρίζεται από τον πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, η πλειονότητα των αντιπάλων του και μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης το καταδικάζουν. Οι διαμαρτυρίες μάλιστα συμπίπτουν με τους μήνες μαζικών κινητοποιήσεων κατά της δεκαετούς διακυβέρνησης Βούτσιτς.

Τα κατεστραμμένα κτίρια είχαν ενταχθεί σε καθεστώς προστατευόμενου μνημείου το 2005, αλλά πέρυσι αφαιρέθηκε η προστασία για να διευκολυνθεί η ανακατασκευή. Παράλληλα, οι αρχές παραχώρησαν στην Affinity μίσθωση 99 ετών για το οικόπεδο.

Τον Μάιο, η υπόθεση ήρθε και πάλι στο προσκήνιο, όταν Σέρβοι εισαγγελείς συνέλαβαν πρώην αξιωματούχο υπεύθυνο για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, κατηγορώντας τον για παραποίηση υπογραφών στο έγγραφο που άνοιξε τον δρόμο για την άρση της προστασίας των κτιρίων. Παρ’ όλα αυτά, ο Βούτσιτς επανέλαβε τον περασμένο μήνα ότι το έργο προχωρά κανονικά.



