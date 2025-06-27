Vogue: Ποιος θα διαδεχθεί την Άννα Γουίντουρ;

Τα σενάρια γύρω από το ποιος «θα αναλάβει τα ηνία» μετά από την παραίτηση της εμβληματικής Anna Wintour από την Vogue διαδέχονται το ένα, το άλλο και κάθε όνομα που «πέφτει στο τραπέζι» δίνει κάθε φορά και μια διαφορετική διάσταση για το ποιο θα είναι το μέλλον του πιο επιδραστικού περιοδικού μόδας στον κόσμο.

Η Eva Chen, διευθύντρια συνεργασιών μόδας στο Instagram, θεωρείται μία από τις επικρατέστερες υποψήφιες.

Με συχνές εμφανίσεις στο Met Gala, όπως και στη φετινή εκδήλωση με θέμα "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion", η Chen φέρνει μαζί της πολύτιμη εμπειρία από τον ψηφιακό κόσμο — κάτι που, όπως φαίνεται, είναι πλέον απαραίτητο.

«Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη εποχή για τα έντυπα μέσα», εξηγεί η ΜακΣτράσντιν, ειδικός στην ιστορία της μόδας.

«Οι ψηφιακές πλατφόρμες της Vogue δέχονται συχνά επικρίσεις για υπερβολική προβολή διασημοτήτων, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι έτσι αποδυναμώνεται η ουσία του περιοδικού. Ωστόσο, μια ισχυρή ψηφιακή παρουσία είναι κρίσιμη — και η Eva Chen διαθέτει αυτή την τεχνογνωσία».

Μια ακόμα προσωπικότητα που θα μπορούσε δυνητικά να διαδεχθεί την εμβληματική αρχισυντάκτρια είναι η, βρετανικής καταγωγής, Chioma Nnadi.

Η Νnadi ηγείται του δημοσιογραφικού περιεχομένου της βρετανικής Vogue τα τελευταία δύο χρόνια και θεωρείται προστατευόμενη της Wintour.

Έτσι σύμφωνα με πολλούς, θεωρείται εύλογο πως θα την διαδεχθεί.

Η λίστα των πιθανών διαδόχων δεν σταματά εκεί. Σύμφωνα με τη συντάκτρια μόδας της Daily Mail, Μάργκαρετ Άμπραμς, ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται είναι η Amy Astley, πρώην επικεφαλής της Teen Vogue, η οποία εργάζεται στον εκδοτικό κολοσσό Condé Nast.

Αναφορές γίνονται και για την ανώτερη συντάκτρια της Vogue Chloe Schama, τη Chloe Malle (υπεύθυνη για την ιστοσελίδα του περιοδικού), αλλά και για την ίδια την κόρη της Wintour, την παραγωγό κινηματογράφου Bee Shaffer Carrozzini.

«Η μόδα αντιμετωπίζεται διαχρονικά ως κάτι επιφανειακό αλλά και εξαιρετικά κερδοφόρο», σημειώνει η Στράσντιν.

«Η Άννα Γουίντουρ έπρεπε να διατηρεί την αισθητική της Vogue επίκαιρη, ενώ παράλληλα η ίδια η βιομηχανία μόδας επαναπροσδιορίζεται σε θέματα όπως η βιωσιμότητα, η λογοκλοπή σχεδίων και οι συνθήκες εργασίας».

«Αυτά είναι και τα ουσιαστικά ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί ο επόμενος που θα αναλάβει το τιμόνι».

Πηγή: skai.gr

