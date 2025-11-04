Πλάνα από το μέτωπο του Ποκρόβσκ όπου μαίνονται σφοδρές μάχες, δημοσίευσε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (HUR) της Ουκρανίας. Ειδικές δυνάμεις της HUR προσγειώθηκαν από ελικόπτερα και διέσπασαν το μέτωπο, σύμφωνα με το Κίεβο.

Battle for Pokrovsk: HUR special forces landed from helicopters and broke through the front



Ukraine’s HUR published footage from Pokrovsk. The video shows troops landing from helicopters, drones taking out Russian occupiers, tank firefights, and a command post in action.… pic.twitter.com/nA9rPkAqZa November 4, 2025

Το βίντεο δείχνει ένα κέντρο επιχειρήσεων, στρατεύματα να αποβιβάζονται από ελικόπτερα, drones να εξουδετερώνουν Ρώσους στρατιώτες και ανταλλαγές πυρών με άρματα μάχης. Οι μάχες είναι σφοδρές και οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις κρατούν τις θέσεις τους, αναφέρει το Κίεβο.

Μετά την αεροπορική επίθεση με drones, τα ουκρανικά στρατεύματα άνοιξαν έναν χερσαίο διάδρομο στην ομάδα της HUR που είχε ασφαλίσει τις θέσεις της στις καθορισμένες γραμμές. Πρόσθετες μονάδες έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτή.

Σύμφωνα με τις στρατιωτικές πληροφορίες, η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να αποτρέψει τη Ρωσία από το να επεκτείνει τον έλεγχο πυρός σε βασικές εφοδιαστικές οδούς στην περιοχή.

Ενισχύσεις για να λυθεί η «πολιορκία» του Ποκρόβσκ έστειλε η κυβέρνηση Ζελένσκι όπως έγινε γνωστό την περασμένη Παρασκευή. Η Ουκρανία απέστειλε μονάδες των ειδικών δυνάμεων σε εμπόλεμες περιοχές της πόλης που βρίσκεται ανατολικά της Ουκρανία, ακριβώς τη στιγμή που η Ρωσία ισχυριζόταν ότι είχε περικυκλώσει τις δυνάμεις του Κιέβου, δήλωσαν την Παρασκευή στο Reuters δύο ουκρανικές στρατιωτικές πηγές.

Η κατάληψη του Ποκρόβσκ, που τα ρωσικά μέσα αποκαλούν «πύλη προς το Ντόνετσκ», και της Κοστιαντίνιβκα στα βορειοανατολικά, όπου επίσης επιχειρούν οι ρωσικές δυνάμεις, θα έδινε στη Μόσχα ορμητήριο για να κινηθεί βόρεια, προς τις δύο μεγαλύτερες πόλεις του Ντόνετσκ που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Θα αποτελούσε, επίσης, το σημαντικότερο εδαφικό κέρδος της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την κατάληψη της κατεστραμμένης πόλης Αβντιίβκα στις αρχές του 2024.

Πηγή: skai.gr

