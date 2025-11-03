Η μάχη για το Ποκρόβσκ: Γιατί η Ρωσία θέλει πάση θυσία την «πύλη προς το Ντόνετσκ»

Οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν την προέλασή τους μέσα στην ανατολική ουκρανική πόλη Ποκρόβσκ, έναν στρατηγικό οδικό και σιδηροδρομικό κόμβο στο Ντόνετσκ, όπου μαίνονται σφοδρές μάχες από τα μέσα του 2024. Η Μόσχα κάνει λόγο για πλήρη διάλυση των εγκλωβισμένων ουκρανικών μονάδων, ενώ το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις του αντιστέκονται σθεναρά παρά την αριθμητική υπεροχή των ρωσικών στρατευμάτων.

Ειδικότερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν μέσα στην ανατολική ουκρανική πόλη Ποκρόβσκ, καταστρέφοντας την ουκρανική άμυνα.

Ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι, ο οποίος έχει εκτιμήσει ότι πάνω από 100.000 Ρώσοι στρατιώτες μάχονται στην περιοχή, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «πιέζουν σκληρά» για να απωθήσουν τους Ρώσους και σε γενικές γραμμές διατηρούν τις θέσεις τους.

Τι γνωρίζουμε για το Ποκρόβσκ

Το Ποκρόβσκ, που οι Ρώσοι αποκαλούν με το σοβιετικό του όνομα, Κρασνοαρμέισκ, είναι ένας σημαντικός οδικός και σιδηροδρομικός κόμβος στην ανατολική επαρχία του Ντόνετσκ, με προπολεμικό πληθυσμό περίπου 60.000 κατοίκων. Σήμερα, οι περισσότεροι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, όλα τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί και ελάχιστοι άμαχοι παραμένουν ανάμεσα στα κατεστραμμένα κτίρια και τους βομβαρδισμένους δρόμους.

Περίπου δέκα χιλιόμετρα δυτικά της πόλης βρίσκεται το μοναδικό ορυχείο της Ουκρανίας που παράγει άνθρακα, απαραίτητο για τη χαλυβουργία. Η ουκρανική εταιρεία Metinvest είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο την αναστολή της εξόρυξης.

Το Ποκρόβσκ βρίσκεται πάνω σε έναν κρίσιμο οδικό άξονα που χρησιμοποιείται από τον ουκρανικό στρατό για την τροφοδοσία άλλων θέσεων στο μέτωπο.

Το τεχνικό πανεπιστήμιο της πόλης, το μεγαλύτερο και παλαιότερο της περιοχής, παραμένει πλέον εγκαταλειμμένο και έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τους βομβαρδισμούς.

Γιατί η Ρωσία θέλει το Ποκρόβσκ

Η Ρωσία επιδιώκει να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντόνετσκ. Η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 10% της περιοχής, μια έκταση 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα δυτικά του Ντόνετσκ.

Η κατάληψη του Ποκρόβσκ, που τα ρωσικά μέσα αποκαλούν «πύλη προς το Ντόνετσκ», και της Κοστιαντίνιβκα στα βορειοανατολικά, όπου επίσης επιχειρούν οι ρωσικές δυνάμεις, θα έδινε στη Μόσχα ορμητήριο για να κινηθεί βόρεια, προς τις δύο μεγαλύτερες πόλεις του Ντόνετσκ που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Θα αποτελούσε, επίσης, το σημαντικότερο εδαφικό κέρδος της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την κατάληψη της κατεστραμμένης πόλης Αβντιίβκα στις αρχές του 2024.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποστηρίζει ότι το Ντονμπάς ανήκει πλέον «νομικά» στη Ρωσία. Το Κίεβο και η Δύση απορρίπτουν αυτήν την αξίωση, χαρακτηρίζοντάς την προσάρτηση παράνομη.

Ο δυτικός στρατιωτικός αναλυτής Ρομπ Λι του αμερικανικού Ινστιτούτου Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής, εκτιμά ότι η κατάληψη του Ποκρόβσκ θα προσέφερε στη Ρωσία μια σημαντική νίκη, ιδίως αν επιτευχθεί έως το τέλος του έτους. Ωστόσο, αν και στρατιωτικά κρίσιμη, η επιτυχία αυτή δεν θα σήμαινε τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ, καθώς θα απέμεναν οι οχυρωμένες πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ.

Γιατί καθυστέρησε τόσο η κατάληψη

Η Ρωσία πολιορκεί το Ποκρόβσκ για περισσότερο από έναν χρόνο. Αντί για μετωπικές επιθέσεις, όπως στην πολύνεκρη μάχη του Μπαχμούτ, οι ρωσικές δυνάμεις ακολουθούν τακτική περικύκλωσης, προσπαθώντας να αποκόψουν σταδιακά τις ουκρανικές γραμμές ανεφοδιασμού.

Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν μικρές μονάδες και drones για να παρενοχλούν τα ουκρανικά στρατεύματα, προκαλώντας χάος στα μετόπισθεν, πριν στείλουν μεγαλύτερες ενισχύσεις.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι η ρωσική επίθεση συνοδεύεται από τεράστιες απώλειες, ενώ η Μόσχα επιμένει πως οι Ουκρανοί με πολύ μικρότερο αριθμό στρατιωτών, είναι εκείνοι που εξαντλούνται, υποστηρίζοντας ότι οι πιο αργοί ρυθμοί επιχειρήσεων στοχεύουν στη μείωση των ρωσικών απωλειών.

Μια ουκρανική εισβολή στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας πέρυσι, που αποκρούστηκε, καθυστέρησε επίσης την προέλαση προς το Ποκρόβσκ.

Τι συμβαίνει τώρα

Η Ουκρανία σπεύδει να ενισχύσει τις θέσεις της μέσα στην πόλη.

«Μαίνονται σφοδρές μάχες στην πόλη και στα περίχωρα προς αυτήν… Ο εφοδιασμός είναι δύσκολος. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να καταστρέφουμε τους κατακτητές», δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου, Βαλερί Γκερασίμοφ, ενημέρωσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει μεγάλο αριθμό Ουκρανών στρατιωτών στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον χάρτη του DeepState, ουκρανικού ερευνητικού πρότζεκτ που καταγράφει τη γραμμή του μετώπου με βάση επαληθευμένα δεδομένα ανοιχτών πηγών, οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται μέσα στην πόλη, αν και μεγάλο τμήμα της παραμένει «γκρίζα ζώνη», χωρίς σταθερό έλεγχο από καμία πλευρά.

«Η κατάσταση στο Ποκρόβσκ βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και συνεχίζει να επιδεινώνεται, σε βαθμό που ίσως να είναι πλέον πολύ αργά για να αναστραφεί», αναφέρει το DeepState.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις αναφορές από το πεδίο της μάχης λόγω των περιορισμών κάλυψης στη ζώνη του πολέμου.



