Ουκρανία: Βίντεο με Βορειοκορεάτη στρατιώτη να αιχμαλωτίζεται στο Κουρσκ

Βίντεο με Βορειοκορεάτη στρατιώτη να αιχμαλωτίζεται για πρώτη φορά στο μέτωπο του Κουρσκ έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα το Κίεβο. Ο ουκρανικός στρατός που μάχεται στην περιφέρεια του Κουρσκ είχε επιχειρήσει πολλές φορές να αιχμαλωτίσει Κορεάτες στρατιώτες, αλλά χωρίς επιτυχία.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις κατάφεραν να αιχμαλωτίσουν δύο Βορειοκορεάτες. Τους έφεραν στην Ουκρανία, όπου έλαβαν θεραπεία για τα τραύματά τους και οι αξιωματικοί της SBU (ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών) κατάφεραν να ηχογραφήσουν αρκετές «συνεντεύξεις» μαζί τους.

Ο Βορειοκορεάτης στρατιώτης στο βίντεο είναι τραυματισμένος και τρομαγμένος. Στη συνέχεια τον σηκώνουν και τον βάζουν σε φορείο. Ουρλιάζει από πόνο και φόβο στα αγγλικά «Όχι!». Την ίδια στιγμή, ακούγονται εκρήξεις, καθώς ρωσικός στρατός δεν ήθελε οι Κορεάτες να αιχμαλωτιστούν από το Κίεβο.



Από τα μέσα Ιανουαρίου τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας δεν πολεμούν πια στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, όπως μετέδωσε την Τρίτη το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο την υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας.



Όπως φαίνεται, το αρχικό σώμα 11.000-12.000 ανδρών της Βόρειας Κορέας που είχε αποσταλεί για να βοηθήσει στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας έχει αποσυρθεί μετά από σημαντικές απώλειες.

Ο βασικός σύμμαχος της Μόσχας, η Πιονγκγιάνγκ, έστειλε τις βορειοκορεατικές δυνάμεις το περασμένο φθινόπωρο για να βοηθήσει τις ρωσικές να εκδιώξουν Ουκρανούς στρατιώτες που πολεμούν στη ρωσική συνοριακή περιοχή του Κουρσκ από τις αρχές Αυγούστου 2024. Το Κίεβο ελπίζει να αξιοποιήσει τις θέσεις που κατέλαβε στο Κουρσκ σε πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

