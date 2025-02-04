ΗΠΑ: Κατατέθηκε μήνυση κατά του πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας για φυλετικές διακρίσεις

Μια μήνυση που κατατέθηκε τη Δευτέρα κατά του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας (UC) κατηγορεί ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα των ΗΠΑ για παράνομες φυλετικές διακρίσεις στις εισαγωγές φοιτητών.



Σύμφωνα με τη μήνυση που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια, το πανεπιστήμιο κατηγορείται για προνομιακή μεταχείριση των μαύρων και ισπανόφωνων αιτούντων κατά παράβαση των νόμων κατά των διακρίσεων.



Ο ενάγων, μια ομάδα που ονομάζεται Students Against Racial Discrimination (Φοιτητές κατά της Φυλετικής Διάκρισης) που εκπροσωπεί Λευκούς και Ασιάτες επίδοξους αιτούντες, επιδιώκει να θέσει τέλος στις πρακτικές εισδοχής και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τον ομοσπονδιακό νόμο κατά των διακρίσεων και την 14η τροποποίηση του Συντάγματος, σύμφωνα πάντα με τη μήνυση. Εάν η ομάδα πετύχει, η μήνυση θα εμποδίζει τα σχολικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα να εξετάζουν ή να ρωτούν για τη φυλή κατά τη διαδικασία εισαγωγής.



Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας δήλωσε η μήνυση δεν επιδόθηκε ακόμα στο ίδρυμα.



«Από τότε που απαγορεύτηκε η συνεκτίμηση της φυλής στις εισαγωγές στην Καλιφόρνια το 1996, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας έχει προσαρμόσει τις πρακτικές εισδοχής του για να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία», διαβεβαίωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος σε email του. «Οι αιτήσεις εισαγωγής προπτυχιακών σπουδών στο UC συλλέγουν τη φυλή και την εθνικότητα των μαθητών μόνο για στατιστικούς σκοπούς και δεν χρησιμοποιούνται για εισαγωγή».



«Έρχονται περισσότερες μηνύσεις», είπε από πλευράς του ο Τζόναθαν Μίτσελ, δικηγόρος των εναγόντων. «Τα πανεπιστήμια συνεχίζουν να αψηφούν το νόμο χρησιμοποιώντας φυλετικές και σεξουαλικές προτιμήσεις στις εισαγωγές φοιτητών και στις προσλήψεις καθηγητών. Θα συνεχίσουμε να τους μηνύουμε μέχρι να αποκτήσουν αχρωματοψία στις εισαγωγές, και μέχρι να απαλλαγούν από κάθε τελευταίο απομεινάρι αυτών των απεχθών και μεροληπτικών πρακτικών».



Ο Μίτσελ έχει υποστηρίξει πολλές υποθέσεις ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης μιας επιτυχημένης προσπάθειας πέρυσι να επιτραπεί στον Ντόναλντ Τραμπ, τότε υποψήφιο πρόεδρο, να παραμείνει στο ψηφοδέλτιο της πολιτείας του Κολοράντο.



Το περασμένο καλοκαίρι αυτός και άλλοι δικηγόροι έστειλαν μια επιστολή σε περισσότερα από 100 πανεπιστήμια προειδοποιώντας ότι μια ομάδα εναγόντων που μόλις είχε καταθέσει μήνυση κατά του Πανεπιστημίου Northwestern, ισχυριζόμενη ότι η νομική του σχολή προσέλαβε γυναίκες και έγχρωμους με λιγότερα προσόντα έναντι λευκών για θέσεις καθηγητών, αναζητούσε άλλες ανάλογες υποθέσεις. Αυτή η επιστολή συμβούλευε οποιονδήποτε έχει ή είχε παλαιότερα σχέση με κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα να τηρεί αρχεία και ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις καθηγητών και νομικές αποφάσεις. «Είναι μόνο η αρχή» είχε δηλώσει τότε ο Μίτσελ.



Στα εννέα ιδρύματα του UC - συμπεριλαμβανομένων δύο από τα πιο επιλεκτικά δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ – έχει απαγορευτεί η χρήση φυλετικών προτιμήσεων στις εισαγωγές από τότε που εγκρίθηκε σχετικό δημοψήφισμα το 1996.



Σύμφωνα με την καταγγελία, οι μεροληπτικές προτιμήσεις των πανεπιστημίων επιτρέπουν σε αιτούντες με κατώτερα ακαδημαϊκά προσόντα να προσλαμβάνονται εις βάρος απορριφθέντων υποψηφίων με καλύτερα διαπιστευτήρια. Η πρακτική κάνει διακρίσεις σε «μεγάλους αριθμούς» Ασιατοαμερικανών και Λευκών αιτούντων των οποίο η εισαγωγή απορρίφθηκε λόγω της φυλής τους, υποστηρίζει η καταγγελία, αλλά βλάπτει και τους Ισπανόφωνους και Μαύρους φοιτητές που «συχνά βρίσκονται σε σημαντική ακαδημαϊκή μειονεκτική θέση και έτσι αντιμετωπίζουν χειρότερα αποτελέσματα, λόγω χρήση των φυλετικών προτιμήσεων από το πανεπιστήμιο. Οι μαθητές όλων των φυλών βλάπτονται από τη μεροληπτική συμπεριφορά του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας».

Η υπόθεση έρχεται μέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε με εκτελεστικό διάταγμα τα προγράμματα διαφορετικότητας, ισότητας και ένταξης (DEI) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να κλείσουν και οι υπάλληλοι να τεθούν σε διοικητική άδεια, μεταξύ άλλων ενεργειών.

Πηγή: The Washington Post

