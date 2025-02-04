Δεκαπέντε Παλαιστίνιοι κρατούμενοι από τους δεκάδες που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός της 19ης Ιανουαρίου με τη Χαμάς έφθασαν σήμερα στην Τουρκία μετά την απέλασή τους στην Αίγυπτο, όπως ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου της Χαμάς για τους κρατουμένους.

Είναι οι πρώτοι που γίνονται δεκτοί από μια τρίτη χώρα εκτός από την Αίγυπτο βάσει των όρων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που απαγορεύουν στους κρατουμένους που έχουν καταδικαστεί από το Ισραήλ για βίαιες επιθέσεις να επιστρέψουν στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Για τους Παλαιστίνιους, οι Παλαιστίνιοι που φυλακίστηκαν επειδή πολέμησαν εναντίον του Ισραήλ είναι ήρωες της αντίστασης.

Τουρκική πηγή ασφαλείας δήλωσε πως 15 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι αναμενόταν να φθάσουν μέσω Αιγύπτου αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός οδήγησε στην απελευθέρωση από τη Χαμάς 18 ομήρων και από το Ισραήλ, 583 Παλαιστίνιων κρατουμένων, από τους οποίους τουλάχιστον 79 στάλθηκαν στην Αίγυπτο. Όπως και εκείνοι που πάνε στην Τουρκία, ορισμένοι μπορεί να πάνε στην Αλγερία ή το Κατάρ, λένε πηγές της Χαμάς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν τα θέματα της Γάζας και του Ιράν.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε με την επίθεση μαχητών υπό την ηγεσία της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, στο Ισραήλ που σκότωσε 1.200 ανθρώπους, ενώ τουλάχιστον άλλοι 250 συνελήφθησαν όμηροι. Η ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 47.000 Παλαιστινίων και μετέτρεψε το παλαιστινιακό θύλακα σε ερείπια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

