Ουκρανία: Βίντεο από την ρωσική επίθεση σε αποθήκες με σιτηρά στο λιμάνι Ρένι, μια ανάσα από τη Ρουμανία

Βίντεο από τη στιγμή της ρωσικής επίθεσης στο ουκρανικό λιμάνι, Ρένι σε αποθήκες με σιτηρά, μόλις μια ανάσα από τα σύνορα με τα Ρουμανία, δημοσίευσαν Ρουμάνοι.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται απέναντι από τον ποταμό Δούναβη που είναι ο βασικός εξαγωγικός δρόμος προς το Κίεβο από τότε που η Ρωσία αποχώρησε από τη συμφωνία για τα σιτηρά στην Μαύρη Θάλασσα.

Το βίντεο φαίνεται να τραβήχτηκε από Ρουμάνους τη στιγμή ακριβώς της έκρηξης.

Russia is playing a dangerous game



Last night, they struck targets right next to the Romanian border for the first time.



This video was recorded by Romanians, showing the attacks on the port of Reni, right across the Danube river



Romania is a NATO state pic.twitter.com/mJSvlUbxDh