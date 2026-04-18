Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σε ανακοίνωση της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναφέρει ότι η μαζική ένοπλη επίθεση και η ομηρία ανθρώπων που έλαβαν χώρα σε συνοικία της πρωτεύουσας διερευνάται ως «τρομοκρατική ενέργεια».

Ο Γενικός Εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο δήλωσε ότι ο δράστης, που σκότωσε σήμερα στο Κίεβο πέντε άτομα και τραυμάτισε τουλάχιστον 10, αναγνωρίστηκε ως ένας 58χρονος από τη Μόσχα και ότι ταυτόχρονα ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμα στο Κίεβο στο οποίο ο ίδιος είχε δηλώσει ότι διέμενε.

Πηγή: skai.gr

