Διάγγελμα προς τον λαό του Λιβάνου, με απεύθυνση και προς το Τελ Αβίβ, πραγματοποίησε ο τέταρτος γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ.

Ο 73χρονος Λιβανέζος διοικητής της ένοπλης οργάνωσης ανέφερε τα πέντε σημεία τα οποία επιθυμεί να ικανοποιηθούν, προκειμένου η Χεζμπολάχ στην πραγματικότητα να απενεργοποιηθεί και να δημιουργηθεί ένας ενιαίος εθνικός στρατός.

Συγκεκριμένα, ζήτησε να υπάρξει διαρκής κατάπαυση του πυρός, να αποσυρθούν οι δυνάμεις του IDF από τα εδάφη του Λιβάνου, να γίνει ομαλή επιστροφή των κατοίκων στα στις πόλεις, στα χωριά και στα σπίτια τους, να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι και να εξασφαλιστούν κονδύλια για την ανασυγκρότητα της χώρας.

«Αν γίνουν όλα αυτά που ζητάμε, τότε θα συνεργαστούμε ειλικρινώς με την κυβέρνηση και θα φτιάξουμε έναν ενιαίο εθνικό στρατό», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.