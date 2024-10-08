Τουλάχιστον τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη Ντνίπρο της κεντροανατολικής Ουκρανίας.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άλλοι 18 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα κορίτσι 14 ετών» σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας, Σέρχιι Λίσακ.

Από τα πλήγματα υπέστησαν ζημιές ένα εμπορικό κέντρο και ένα βενζινάδικο, είπε ο πρόεδρος του τοπικού κοινοβουλίου Μίκολα Λούκατσουκ, ο οποίος ανάρτησε φωτογραφίες ενός κτιρίου και αυτοκινήτων με σπαρμένα τζάμια.

«Τρεις πύραυλοι Iskander-K, τέσσερις τηλεκατευθυνόμενοι πύραυλοι X-59 και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed» εκτοξεύτηκαν από τη Μόσχα, σύμφωνα με τη διοίκηση της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας που υποστήριξε ότι «11 στόχοι» καταρρίφθηκαν.

Η πόλη Ντνίπρο, ένα σημαντικό βιομηχανικό και επιστημονικό κέντρο, αριθμούσε περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους πριν από τη ρωσική εισβολή. Απέχει εκατό χιλιόμετρα, σε ευθεία γραμμή, από το μέτωπο και πλήττεται συχνά από αεροπορικές επιδρομές. Τον Ιανουάριο του 2023, ρωσικός πύραυλος έπεσε σε μια πολυκατοικία σκοτώνοντας 46 ανθρώπους.

Σε άλλη επίθεση, στο Χάρκοβο, σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 30, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Όλεχ Σινεχούμποφ.

Πηγή: skai.gr

