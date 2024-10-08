IDF: Δεν είναι βέβαιο ότι σκοτώθηκε ο διάδοχος του Χασάν Νασράλα

«Αδειάζει» τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ο ισραηλινός στρατός. Σε μήνυμά του προς τους πολίτες του Λιβάνου νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «σκοτώσαμε τον ίδιο τον Νασράλα, τον διάδοχο του Νασράλα (Χασέμ Σαφιεντίν) και τον διάδοχο του διαδόχου του Νασράλα».



Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι αρκέστηκε να δηλώσει ότι ο στρατός «εξακολουθεί να εξετάζει» τα αποτελέσματα της επίθεσης.



Ερωτηθείς σε συνέντευξη Τύπου για τον υποτιθέμενο θάνατο του Σαφιεντίν την Πέμπτη, ο Χαγκάρι σημείωσαμε: «Χτυπήσαμε το αρχηγείο πληροφοριών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό… αυτό είναι το αρχηγείο του επικεφαλής του τμήματος πληροφοριών, Αμπού Αμπντουλάχ Μορτάντα. Γνωρίζουμε ότι ο Χασέμ Σαφιεντίν ήταν εκεί μαζί του. Τα αποτελέσματα αυτού του πλήγματος εξετάζονται ακόμη, η Χεζμπολάχ προσπαθεί να κρύψει τις λεπτομέρειες. Όταν μάθουμε περισσότερα, θα ενημερώσουμε την κοινή γνώμη».

Πηγή: skai.gr

