«Αδειάζει» τον Νετανιάχου ο ισραηλινός στρατός: Δεν είναι βέβαιο ότι σκοτώθηκε ο διάδοχος του Νασράλα

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι αρκέστηκε να δηλώσει ότι ο στρατός «εξακολουθεί να εξετάζει» τα αποτελέσματα της επίθεσης

IDF: Δεν είναι βέβαιο ότι σκοτώθηκε ο διάδοχος του Χασάν Νασράλα

«Αδειάζει» τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ο ισραηλινός στρατός. Σε μήνυμά του προς τους πολίτες του Λιβάνου νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «σκοτώσαμε τον ίδιο τον Νασράλα, τον διάδοχο του Νασράλα (Χασέμ Σαφιεντίν) και τον διάδοχο του διαδόχου του Νασράλα».

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι αρκέστηκε να δηλώσει ότι ο στρατός «εξακολουθεί να εξετάζει» τα αποτελέσματα της επίθεσης.

Ερωτηθείς σε συνέντευξη Τύπου για τον υποτιθέμενο θάνατο του Σαφιεντίν την Πέμπτη, ο Χαγκάρι σημείωσαμε: «Χτυπήσαμε το αρχηγείο πληροφοριών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό… αυτό είναι το αρχηγείο του επικεφαλής του τμήματος πληροφοριών, Αμπού Αμπντουλάχ Μορτάντα. Γνωρίζουμε ότι ο Χασέμ Σαφιεντίν ήταν εκεί μαζί του. Τα αποτελέσματα αυτού του πλήγματος εξετάζονται ακόμη, η Χεζμπολάχ προσπαθεί να κρύψει τις λεπτομέρειες. Όταν μάθουμε περισσότερα, θα ενημερώσουμε την κοινή γνώμη». 

