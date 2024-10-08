Σε μία τελευταία εξέλιξη, το Ισραήλ ενημέρωσε το Πεντάγωνο ότι ακυρώνεται το προγραμματισμένο ταξίδι στις ΗΠΑ του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος του Πενταγώνου ανακοίνωσε ότι ο Γιόαβ Γκάλαντ ακύρωσε τα σχέδια για επίσκεψη στο Πεντάγωνο την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να τον υποδεχθεί αργότερα.

«Μόλις ενημερωθήκαμε ότι ο υπουργός Γκάλαντ θα αναβάλει το ταξίδι του στην Ουάσιγκτον», είπε η Σαμπρίνα Σινγκ σε συνέντευξη Τύπου, ερωτηθείς σχετικά για την εξέλιξη.

Νωρίτερα, είχε υπάρξει έντονο παρασκήνιο γύρω από το ταξίδι του Γκάλαντ στις ΗΠΑ με τα ισραηλινά μέσα να μεταδίδουν ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου εμπόδισε την επίσκεψη Γκάλαντ επειδή θέλει πρώτα να μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, για τα σχεδιαζόμενα αντίποινα του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά και να εγκρίνει πρώτα το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας την απάντηση.

Σημειώνεται ότι ο Γκάλαντ επρόκειτο να ταξιδέψει τις επόμενες ώρες και την Τετάρτη να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο Νετανιάχου μίλησε με τον Γκάλαντ την Τρίτη το απόγευμα και είπε ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμη με τη μονοήμερη επίσκεψη, κατά την οποία ο Γκάλαντ σχεδίαζε να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του και άλλους αξιωματούχους για να συζητήσουν τη σχεδιαζόμενη αντίδραση του Ισραήλ στην πυραυλική επίθεση του Ιράν την περασμένη εβδομάδα.

Σημειώνεται ότι οι δύο ηγέτες δεν έχουν μιλήσει εδώ και σχεδόν πενήντα ημέρες εν μέσω αυξανόμενης δυσαρέσκειας στην Ουάσιγκτον για τον χειρισμό του πολέμου από τον Νετανιάχου και της έλλειψης στρατηγικής για τον τερματισμό του.

