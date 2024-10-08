Η Ουκρανία μπορεί να αντιμετωπίσει τον πιο δύσκολο χειμώνα από τότε που άρχισε η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, καθώς η Μόσχα συνεχίζει να επιτίθεται στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της χώρας, δήλωσε σήμερα ο νέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Το ΝΑΤΟ πρέπει και θα κάνει περισσότερα για να βοηθήσει την Ουκρανία. Όσο περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη δώσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Ρούτε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.