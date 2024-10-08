Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρούτε: Η Ουκρανία μπορεί να αντιμετωπίσει τον πιο δύσκολο χειμώνα

«Το ΝΑΤΟ πρέπει και θα κάνει περισσότερα για να βοηθήσει την Ουκρανία. Όσο περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη δώσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο νέος γενικός γραμματέας της Συμμαχίας

Μαρκ Ρούτε

Η Ουκρανία μπορεί να αντιμετωπίσει τον πιο δύσκολο χειμώνα από τότε που άρχισε η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, καθώς η Μόσχα συνεχίζει να επιτίθεται στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της χώρας, δήλωσε σήμερα ο νέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Το ΝΑΤΟ πρέπει και θα κάνει περισσότερα για να βοηθήσει την Ουκρανία. Όσο περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη δώσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Ρούτε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαρκ Ρούτε ΝΑΤΟ Πόλεμος στην Ουκρανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark