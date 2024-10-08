Η Ουκρανία μπορεί να αντιμετωπίσει τον πιο δύσκολο χειμώνα από τότε που άρχισε η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, καθώς η Μόσχα συνεχίζει να επιτίθεται στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της χώρας, δήλωσε σήμερα ο νέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.
«Το ΝΑΤΟ πρέπει και θα κάνει περισσότερα για να βοηθήσει την Ουκρανία. Όσο περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη δώσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Ρούτε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.
- Ρωσική επίθεση με τηλεκατευθυνόμενες βόμβες στο Χάρκοβο: Τουλάχιστον 2 νεκροί και 3 τραυματίες
- ΕΕ: 17 κράτη-μέλη της Σένγκεν, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, ζητούν νέα νομοθεσία για τις «επιστροφές» παράτυπων μεταναστών
- Συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο ο IDF: «Εκατοντάδες τρομοκράτες της Χεζμπολάχ εξοντώθηκαν, υποδομές καταστράφηκαν»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.