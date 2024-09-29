Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε σειρά ρωσικών βομβαρδισμών στην Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η περιφερειακή πρωτεύουσα σφυροκοπήθηκε από πολλά "μαζικά αεροπορικά πλήγματα" την αυγή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών σε ανακοίνωσή τους.

"Ένα κτίριο και έξι σπίτια που βρίσκονται σε διάφορες συνοικίες της πόλης υπέστησαν σοβαρές καταστροφές", πρόσθεσαν, διευκρινίζοντας ότι 42 διασώστες έσπευσαν εκεί για να βοηθήσουν ανθρώπους που μπορεί να είχαν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια.

"Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο αριθμός των τραυματιών έφτασε τους 11", διευκρίνισαν επίσης, σημειώνοντας ότι "οι επιχειρήσεις (...) διάσωσης έχουν (πλέον) ολοκληρωθεί".

Μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, κατέληξαν.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ είχε προηγουμένως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι οι τραυματίες ήταν έξι, "δύο άνδρες και τέσσερις γυναίκες".

Επίσης είχε διευκρινίσει ότι ο ρωσικός στρατός έπληξε δύο φορές την πόλη της Ζαπορίζια, καταστρέφοντας κυρίως "ένα πολυώροφο κτίριο και σπίτια".

Ο προσωπάρχης Αντρίι Γέρμακ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη νέα ρωσική επίθεση που έχει στόχο "να τρομοκρατήσει" τον άμαχο πληθυσμό.

Ο Γέρμακ κάλεσε για άλλη μια φορά τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να παράσχουν "περισσότερα όπλα" για την αναχαίτιση των πυρών από τη Ρωσία και να επιβάλλουν αποτελεσματικές οικονομικές κυρώσεις στο "στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα" της Ρωσίας, κατά τρόπο που να ασκήσουν περισσότερες πιέσεις στη Μόσχα.

Η Ρωσία προσάρτησε την ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια το 2022 χωρίς ωστόσο να την έχει θέσει πλήρως υπό τον έλεγχό της. Η μεγάλη ομώνυμη πόλη, που βρίσκεται κατά μήκος του Δνείπερου, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Κιέβου, αλλά παραμένει εντός του πεδίου βολής των ρωσικών δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

