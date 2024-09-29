Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Μοχάμεντ αλ Φαγέντ είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά και την πριγκίπισσα Νταϊάνα - Η πρόταση που την έκανε «να τρέμει»

Απίστευτες νέες αποκαλύψεις για τον εκλιπόντα μεγιστάνα των Harrods, που κατηγορείται μετά θάνατον για δεκάδες βιασμούς γυναικών    

πριγκίπισσα Νταϊάνα

Νέες,σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον εκλιπόντα μεγιστάνα των Harrods και πατέρα του Ντόντι αλ Φαγέντ, που κατηγορείται μετά θάνατον για δεκάδες βιασμούς γυναικών  υπαλλήλων του. 

Ο Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ δε δίστασε κάποτε να παρενοχλήσει σεξουαλικά και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία πέθανε μαζί με τον γιο του μεγιστάνα Ντόντι, σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι τον Αύγουστο του 1997

Όπως αποκάλυψε ο πρώην μπάτλερ της, Paul Burrell, ο πατέρας αλ Φαγέντ της είχε κάνει μια πολύ άσεμνη, «ανώμαλη» πρόταση, η οποία την «αρρώστησε». 

Σε μία συνάντηση με τον Φαγιέτ – πριν ακόμα η Νταϊάνα κάνει σχέση με τον Ντόντι –ο ιδιοκτήτης των Harrods έιπε στην πριγκίπισσα: «Θέλω να παντρευτείς τον γιο μου γιατί στην αιγυπτιακή παράδοση πρώτος είναι ο πατέρας».

Στη συνέχεια καυχήθηκε: «Θα κοιμηθώ μαζί σου».

Η πρόταση αυτή αρρώστησε την Νταϊάνα και την άφησε να τρέμει για αρκετή ώρα μετά τη συνάντησή τους, σύμφωνα με τον 66χρονο σήμερα Burrell.

Μάλιστα, ο πρώην μπάτλερ είπε ότι η πριγκίπισσα αναφερόταν σε αυτόν ως ο «Γιόντα», από τον ζαρωμένο πράσινο χαρακτήρα του Star Wars — και «Θεό» λόγω του αχαλίνωτου εγώ του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μοχάμεντ αλ Φαγέντ πριγκιπισσα Νταιάνα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark