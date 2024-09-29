Νέες,σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον εκλιπόντα μεγιστάνα των Harrods και πατέρα του Ντόντι αλ Φαγέντ, που κατηγορείται μετά θάνατον για δεκάδες βιασμούς γυναικών υπαλλήλων του.

Ο Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ δε δίστασε κάποτε να παρενοχλήσει σεξουαλικά και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία πέθανε μαζί με τον γιο του μεγιστάνα Ντόντι, σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι τον Αύγουστο του 1997

Όπως αποκάλυψε ο πρώην μπάτλερ της, Paul Burrell, ο πατέρας αλ Φαγέντ της είχε κάνει μια πολύ άσεμνη, «ανώμαλη» πρόταση, η οποία την «αρρώστησε».

I interview Paul Burrell for today’s paper who says Mohamed Al Fayed made a ‘creepy’ proposal to Princess Diana pic.twitter.com/h54mBicYmw — Scarlet Howes (@ScarletHowes) September 29, 2024

Σε μία συνάντηση με τον Φαγιέτ – πριν ακόμα η Νταϊάνα κάνει σχέση με τον Ντόντι –ο ιδιοκτήτης των Harrods έιπε στην πριγκίπισσα: «Θέλω να παντρευτείς τον γιο μου γιατί στην αιγυπτιακή παράδοση πρώτος είναι ο πατέρας».

Στη συνέχεια καυχήθηκε: «Θα κοιμηθώ μαζί σου».

Η πρόταση αυτή αρρώστησε την Νταϊάνα και την άφησε να τρέμει για αρκετή ώρα μετά τη συνάντησή τους, σύμφωνα με τον 66χρονο σήμερα Burrell.

Μάλιστα, ο πρώην μπάτλερ είπε ότι η πριγκίπισσα αναφερόταν σε αυτόν ως ο «Γιόντα», από τον ζαρωμένο πράσινο χαρακτήρα του Star Wars — και «Θεό» λόγω του αχαλίνωτου εγώ του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.