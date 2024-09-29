Το Ισραήλ «δεν θα ησυχάσει», η δολοφονία του Νασράλα δεν θα μείνει αναπάντητη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, όπως μετέδωσαν σήμερα τα ιρανικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η περιοχή βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση, υπογράμμισε επίσης ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ δήλωσε σήμερα ότι οι οργανώσεις μαχητών θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν το Ισραήλ με τη βοήθεια της Τεχεράνης μετά την δολοφονία του αρχηγού της Χεζμπολάχ Σάγεντ Χασάν Νασράλα, μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Συμμαχία γνωστή ως Άξονας της Αντίστασης, η οποία οικοδομείτο για δεκαετίες με την υποστήριξη του Ιράν, περιλαμβάνει το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης και διάφορες ένοπλες οργανώσεις σιιτών στο Ιράκ και τη Συρία.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, ότι σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ σε αεροπορική επιδρομή στο αρχηγείο του λιβανικού κινήματος στα νότια προάστια της Βηρυτού την Παρασκευή. Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τον θάνατό του, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πως πέθανε.

«Δεν θα διστάσουμε να φτάσουμε σε οποιοδήποτε επίπεδο προκειμένου να βοηθήσουμε την αντίσταση», δήλωσε ο Καλιμπάφ.

Ο ίδιος προειδοποίησε επίσης τις ΗΠΑ, λέγοντας: «Οι ΗΠΑ είναι συνεργοί σε όλα αυτά τα εγκλήματα και (...) οφείλουν να αποδεχθούν τις επιπτώσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

