Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν, που εκπροσωπεί την πολιτεία Μέριλαντ, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως μπόρεσε να συναντηθεί με τον Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, σαλβαδοριανό μετανάστη στις ΗΠΑ, παντρεμένο με Αμερικανίδα, πατέρα μικρού παιδιού, που η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως απελάθηκε άδικα —εξαιτίας «διοικητικού λάθους»— στο Ελ Σαλβαδόρ, αλλά διατείνεται δεν είναι σε θέση να φέρει πίσω στην αμερικανική επικράτεια, αψηφώντας εντολές της δικαιοσύνης.

Ο γερουσιαστής δημοσιοποίησε μέσω X φωτογραφία στην οποία εικονίζεται με τον κ. Αμπρέγο Γκαρσία.

I said my main goal of this trip was to meet with Kilmar. Tonight I had that chance. I have called his wife, Jennifer, to pass along his message of love. I look forward to providing a full update upon my return. pic.twitter.com/U9y2gZpxCb — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) April 18, 2025

«Είχα πει πως βασικός σκοπός αυτού του ταξιδιού (στο Ελ Σαλβαδόρ) ήταν να συναντηθώ με τον Κίλμαρ. Απόψε είχα αυτή την ευκαιρία. Τηλεφώνησα στη σύζυγό του Τζένιφερ για να της μεταφέρω το μήνυμά του πως την αγαπά. Ανυπομονώ να κάνω πλήρη ενημέρωση μόλις επιστρέψω», ανέφερε ο κ. Βαν Χόλεν.

