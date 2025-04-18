Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Βαν Χόλεν κατόρθωσε να δει τον νεαρό που απελάθηκε «κατά λάθος» στο Ελ Σαλβαδόρ

Ο γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν βρισκόταν από την Τετάρτη στο Ελ Σαλβαδόρ για να «ασκήσει πίεση» προκειμένου να αφεθεί ελεύθερος ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία

Κρις Βαν Χόλεν

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν, που εκπροσωπεί την πολιτεία Μέριλαντ, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως μπόρεσε να συναντηθεί με τον Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, σαλβαδοριανό μετανάστη στις ΗΠΑ, παντρεμένο με Αμερικανίδα, πατέρα μικρού παιδιού, που η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως απελάθηκε άδικα —εξαιτίας «διοικητικού λάθους»— στο Ελ Σαλβαδόρ, αλλά διατείνεται δεν είναι σε θέση να φέρει πίσω στην αμερικανική επικράτεια, αψηφώντας εντολές της δικαιοσύνης.

Ο γερουσιαστής δημοσιοποίησε μέσω X φωτογραφία στην οποία εικονίζεται με τον κ. Αμπρέγο Γκαρσία.

«Είχα πει πως βασικός σκοπός αυτού του ταξιδιού (στο Ελ Σαλβαδόρ) ήταν να συναντηθώ με τον Κίλμαρ. Απόψε είχα αυτή την ευκαιρία. Τηλεφώνησα στη σύζυγό του Τζένιφερ για να της μεταφέρω το μήνυμά του πως την αγαπά. Ανυπομονώ να κάνω πλήρη ενημέρωση μόλις επιστρέψω», ανέφερε ο κ. Βαν Χόλεν.

Κρις Βαν Χόλεν

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: γερουσιαστής ΗΠΑ μετανάστης Ελ Σαλβαδόρ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark