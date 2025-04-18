Πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά είναι θύματα διατροφικής ανασφάλειας στην Αϊτή, προειδοποίησε η UNICEF, τονίζοντας χθες Πέμπτη ότι η βία των συμμοριών, οι εξαναγκαστικοί εκτοπισμοί και η έλλειψη πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια απειλούν ευάλωτες οικογένειες κι αυξάνουν τον κίνδυνο να ενσκήψει λιμός.

«Είμαστε αντιμέτωποι με σενάριο στο οποίο γονείς δεν είναι πλέον σε θέση να παρέχουν φροντίδα και τροφή στα παιδιά τους, εξαιτίας της συνεχιζόμενης βίας, της ακραίας φτώχειας και της διαιωνιζόμενης οικονομικής κρίσης», εξήγησε η Γκίτα Ναράγιαν, αντιπρόσωπος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία στην Αϊτή.

Η βία περιορίζει την πρόσβαση των παιδιών σε τροφή σε μεγάλο μέρος της επικράτειας της πιο φτωχότερης του δυτικού ημισφαιρίου και βύθισε σε διατροφική κρίση τις οικογένειες, εξηγεί η UNICEF.

Συνολικά, 2,85 εκατ. παιδιά —με άλλα λόγια, το ένα τέταρτο ολόκληρου του ανήλικου πληθυσμού της Αϊτής— υφίστανται υψηλό επίπεδο διατροφικής ανασφάλειας, κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα του ολοκληρωμένου πλαισίου κατάταξης διατροφικής ασφάλειας (IPC).

Η υγειονομική περίθαλψη και φάρμακα ζωτικής σημασίας είναι ολοένα περισσότερο απρόσιτα, κάτι που επιτείνει τον κίνδυνο υποσιτισμού και ασθενειών που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, υπογράμμισε η UNICEF.

Πλέον κάτω από το 50% των δομών υγείας στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς είναι πλήρως επιχειρησιακό και δυο από τα τρία κυριότερα δημόσια νοσοκομεία έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

«Μολαταύτα, ενώ οι ανάγκες εντείνονται, η αντίδραση είναι ολοένα περισσότερο περιορισμένη, εξαιτίας της έλλειψης χρηματοδότησης», στηλιτεύει η UNICEF, τονίζοντας πως το πρόγραμμά της για τη διατροφή στο πλαίσιο του σχεδίου Ανθρωπιστική Δράση για τα Παιδιά είναι αυτή τη στιγμή αντιμέτωπο με έλλειψη χρηματοδότησης 70%.

Από την αρχή της χρονιάς, η UNICEF και φορείς οι οποίοι συνεργάζονται μαζί της παρείχαν φροντίδες σε «πάνω από 4.600 παιδιά με ακραίο οξύ υποσιτισμό», αριθμό όμως που δεν αποτελεί «παρά το 3,6% των 129.000 παιδιών που προβλέπεται πως θα χρειαστούν φροντίδες για να σωθεί η ζωή τους φέτος», πρόσθεσε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

