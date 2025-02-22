Ζελένσκι: Δεν είναι έτοιμος να υπογράψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον για τα ορυκτά

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι "δεν είναι έτοιμος" να υπογράψει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα τους προσφέρει προνομιακή πρόσβαση στα ορυκτά της χώρας, δήλωσε σήμερα Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στο θέμα.



"Ο πρόεδρος δεν είναι έτοιμος να δεχτεί το έργο στην τρέχουσα μορφή του. Εξακολουθούμε να προσπαθούμε διαρκώς να κάνουμε αλλαγές και με εποικοδομητικό τρόπο", εξήγησε η πηγή.



Χθες Παρασκευή, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Μάικ Γουόλτς δήλωσε ότι ο Ζελένσκι θα συμφωνήσει "πολύ σύντομα" να υπογράψει μια συμφωνία για την εξόρυξη ορυκτών της χώρας του.

Ο Ζελένσκι απέρριψε το αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διαθέσει η Ουκρανία ορυκτό πλούτο αξίας 500 δισ. δολαρίων για να αποπληρώσει την Ουάσινγκτον για τη βοήθειά της, λέγοντας ότι το ποσό που έχει παρασχεθεί μέχρι τώρα δεν πλησιάζει καν αυτό το νούμερο. Διαφωνεί επίσης επειδή στη συμφωνία δεν παρέχονται συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές πιέζουν το Κίεβο ασφυκτικά για την εκμετάλλευση των ορυκτών της Ουκρανίας. Έχουν βάλει δε στο τραπέζι και την πιθανότητα να κόψουν την πρόσβαση της χώρας στο δορυφορικό διαδικτυακό σύστημα Starlink του Ίλον Μασκ, ανέφεραν στο Reuters τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η πρόσβαση της Ουκρανίας στο δορυφορικό σύστημα Starlink, που ανήκει στην SpaceX, μπήκε στις συζητήσεις μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, αφού ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε αρχική πρόταση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ για τα ορυκτά, ανέφεραν οι πηγές.

Το Starlink παρέχει ζωτικής σημασίας σύνδεση στο Διαδίκτυο στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ουκρανία και τον στρατό της.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

