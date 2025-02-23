Ο απεσταλμένος του Τραμπ αναμένει η συμφωνία για τα ουκρανικά ορυκτά να υπογραφεί αυτή την εβδομάδα

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι αναμένει πως θα υπογραφεί συμφωνία αυτή την εβδομάδα για την πρόσβαση των ΗΠΑ στα κρίσιμα αποθέματα φυσικών πόρων της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αμφιταλαντευόταν "στη δέσμευσή του ως προς αυτό πριν από μια εβδομάδα", είπε ο Γουίτκοφ σε συνέντευξή του στο CNN αναφερόμενος στην άρνηση του Ουκρανού ηγέτη της αρχικής πρότασης των ΗΠΑ.

"Ο πρόεδρος (Τραμπ) του έστειλε το μήνυμα. Δεν αμφιταλαντεύεται πλέον", επέμεινε.

Ο Ζελένσκι συνειδητοποίησε "ότι έχουμε κάνει τόσα πολλά (για την Ουκρανία) και...νομίζω ότι θα δείτε αυτή τη συμφωνία να υπογράφεται αυτή την εβδομάδα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

