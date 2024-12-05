Ιησούς: Πώς έμοιαζε στην πραγματικότητα ο Υιός του Θεού

Η … σκανδιναβική εικόνα του θεανθρώπου με το ανοιχτό δέρμα, τα μακριά, ίσια κατανόξανθα μαλλιά, το μακρύ μούσι, τα γαλάζια μάτια και το οστεώδες πρόσωπο απέχει πολύ από την ιστορική πραγματικότητα, σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις ερευνητών και ιστορικών.
Αντίθετα, οι ιστορικοί πιστεύουν ότι ο Ιησούς θα έμοιαζε με οποιοδήποτε άλλο επιφανές μέλος της Ιουδαϊκής κοινωνίας τον πρώτο αιώνα μ.Χ, στην βιβλική περιοχή που σήμερα είναι η σύγχρονη Παλαιστίνη.
Αυτό σημαίνει ότι το δέρμα του θα ήταν σταρένιο προς μελαμψό, και τα μαλλιά και το μούσι του θα ήταν μαύρα, κοντά και σγουρά.
Υπάρχει ωστόσο μία ομοιότητα στις σύγχρονες απεικονίσεις του Ιησού: Πιθανότατα ο ίδιος είχε όντως γραμμωμένο σώμα - οι ειδικοί συμφωνούν ότι πιθανότατα θα ήταν δυνατός και αδύνατος.
Η Δρ Μέρεντιθ Γουόρεν, ανώτερη λέκτορας Βιβλικών και θρησκευτικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, είπε στη MailOnline ότι αυτές οι μυώδεις απεικονίσεις δεν είναι «εντελώς λάθος».
«Ο Ιησούς προερχόταν από μια οικογένεια όπου η χειρωνακτική εργασία ήταν ο κανόνας, και σίγουρα ήταν λεπτός και μυώδης καθώς περπατούσε πολύ» δήλωσε.
Μάλιστα, μερικές από τις πρώτες απεικονίσεις που έχουμε για τον Ιησού τον δείχνουν να φαίνεται σαφώς «περιποιημένος» σύμφωνα με την Joan Taylor, καθηγήτρια χριστιανικής ιστορίας στο King's College του Λονδίνου.
Τοιχογραφίες που χρονολογούνται από το πρώτο μισό του τρίτου αιώνα μ.Χ., οι οποίες βρέθηκαν σε εκκλησία στην ερειπωμένη πόλη Dura-Europos στη Συρία, δείχνουν τον Ιησού ξυρισμένο, με μαλλιά κομμένα αρκετά πάνω από τον γιακά του.
«Τον πρώτο αιώνα μ.Χ τα μακριά μαλλιά στους Ιουδαίους άνδρες θεωρούνταν μάλλον ανάρμοστα», δήλωσε η επιστήμονας. Μακριά μαλλιά είχαν μόνο οι Εβραίοι, όταν έδιναν όρκο που συνεπαγόταν την αποχή από το κρασί.
Ωστόσο, από τον τέταρτο αιώνα μ.Χ., οι εικόνες του Ιησού άρχισαν να τον παρουσιάζουν μακριά μαλλιά και γένια, ανάλογα με το τι ήθελαν να τονίσουν οι καλλιτέχνες, και σταδιακά αυτή η απεικόνιση επικράτησε στις αγιογραφίες.
Στην σύγχρονη εποχή, οι ταινίες , με αποκορύφωμα το έπος του Τζεφιρέλι Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, το 1977, «καθιέρωσαν» την εικόνα του «Σκανδιναβού« Ιησού, που όμως ιστορικά αποδεικνύεται ανακριβής.
- Ο Τζο Μπάιντεν... έγειρε και κοιμήθηκε κατά την διάρκεια διεθνούς διάσκεψης στην Αφρική - Δείτε βίντεο
- Ενώ η κυβέρνηση Μπαρνιέ «έπεφτε», ο Μπαρντελά υπέγραφε αντίτυπα του πρώτου του βιβλίου
- Οργισμένη αντίδραση από το Ισραήλ για την κατηγορία γενοκτονίας από την Διεθνή Αμνηστία - «Ελεεινή και φανατική» η ΜΚΟ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.