Βρετανός αρχηγός ενόπλων δυνάμεων: Νέα εποχή πυρηνικής απειλής από Ρωσία και Κίνα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η Βρετανία και οι σύμμαχοί της βρίσκονται στη χαραυγή μιας «τρίτης πυρηνικής εποχής» με τις απειλές να έχουν πολλαπλασιαστεί, προειδοποίησε σε ομιλία του στο Βασιλικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (RUSI) ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου ναύαρχος σερ Τόνι Ραντάκιν.

«Η προοπτική για το μέλλον είναι πιο διαφιλονικούμενη, πιο αμφίσημη και πιο επικίνδυνη από όσο έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα στις καριέρες μας», παρατήρησε κατά την ετήσια διάλεξή του προς στελέχη του τομέα της άμυνας της χώρας.

Έκανε λόγο για διάδοση πυρηνικών όπλων και καταστρεπτικών τεχνολογιών που θα μπορούσαν να εγείρουν πολλαπλές προκλήσεις για το ΝΑΤΟ.

Εξήγησε ότι η πρώτη πυρηνική εποχή ήταν εκείνη της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου και η δεύτερη αφορούσε τις προσπάθειες αφοπλισμού. «Τώρα όμως είμαστε στη χαραυγή μιας τρίτης πυρηνικής εποχής, η οποία είναι συνολικά πιο περίπλοκη. Προσδιορίζεται από πολλαπλά και ταυτόχρονα διλήμματα, τη διάδοση πυρηνικών και καταστρεπτικών τεχνολογιών και τη σχεδόν παντελή έλλειψη αρχιτεκτονικών ασφαλείας που ίσχυαν προηγουμένως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρέπεμψε δε στις «τρελές απειλές» του Ρώσου προέδρου Πούτιν περί χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων, αλλά και στο χτίσιμο του πυρηνικού οπλοστασίου της Κίνας ως μία «διπλή πρόκληση για τις ΗΠΑ». Στην εικόνα αυτή πρόσθεσε και την «ανησυχητική» συμπεριφορά του Ιράν και της Βόρειας Κορέας.

Εκτίμησε επιπλέον ότι είναι ώρα «να σκληρύνει το σθένος» του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η παρατήρηση αυτή έρχεται μία ημέρα μετά από τη δήλωση του υφυπουργού Άμυνας Άλιστερ Κερνς ότι «ολόκληρος ο βρετανικός στρατός» θα μπορούσε να εξαλειφθεί «εντός έξι μηνών με έναν χρόνο» αν εμπλεκόταν σε μία μεγάλη και παρατεταμένη σύγκρουση με κάποιον εχθρό όπως η Ρωσία. Αναφερόταν στην επάρκεια του έμψυχου δυναμικού των βρετανικών στρατευμάτων και εφέδρων σε σύγκριση με τα μεγέθη στα οποία βασίζεται η Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

