Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο απερχόμενος αμερικανός ομόλογός του Άντονι Μπλίνκεν πρόκειται να αντιπαρατεθούν σήμερα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία στη διάρκεια της ετήσιας συνόδου του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) που θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα.

Ενώ η Ουκρανία θα είναι το κυρίαρχο πολιτικό ζήτημα, κατά τη συνάντηση πρόκειται επίσης να εγκριθούν συμφωνίες της τελευταίας στιγμής που επιτεύχθηκαν για ζητήματα όπως οι θέσεις του υψηλόβαθμου προσωπικού σ' αυτό τον οργανισμό για την ασφάλεια και τα δικαιώματα, στον οποίο οι δυτικές δυνάμεις συχνά κατηγορούν τη Ρωσία ότι παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα και άλλες διεθνείς προδιαγραφές.

Αυτή η σύνοδος υπουργών Εξωτερικών και άλλων αξιωματούχων από τις 57 χώρες μέλη του οργανισμού στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία επισκιάζεται φέτος από την επιστροφή του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι σύμβουλοι του οποίου διατυπώνουν προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου με παραχώρηση μεγάλων τμημάτων της Ουκρανίας στη Ρωσία.

Με τον Τραμπ να αναλαμβάνει καθήκοντα σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα, οι δυτικές δυνάμεις σχεδιάζουν να επαναλάβουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, ενώ η Ρωσία είναι πιθανό να ανανεώσει τις επικρίσεις της σε βάρος του οργανισμού. Ο Λαβρόφ δήλωσε πέρυσι ότι ο ΟΑΣΕ «ουσιαστικά μετατρέπεται σε ένα παράρτημα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του Λαβρόφ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε την εισβολή της στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022. Η γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ αναμένεται να συμμετάσχει επίσης στη διήμερη διάσκεψη.

Η Μάλτα ακύρωσε χθες, Τετάρτη, τη βίζα της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, η οποία επρόκειτο να συμμετάσχει επίσης στη συνάντηση, επικαλούμενη μια ταξιδιωτική απαγόρευση σε βάρος της.

«Μολονότι ο υπουργός Εξωτερικών Λαβρόφ υπόκειται σε κυρώσεις από την ΕΕ, δεν υπάρχει ταξιδιωτική απαγόρευση σε βάρος του. Εντούτοις υπάρχει ταξιδιωτική απαγόρευση σε βάρος της κυρίας Ζαχάροβα, της εκπροσώπου του», επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών της Μάλτας.

Ο ΟΑΣΕ είναι ο διάδοχος ενός οργανισμού που δημιουργήθηκε στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου για να συνομιλούν μεταξύ τους η ανατολή και η δύση. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, και ιδιαίτερα μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει αυτό που αποτελεί ουσιαστικά δικαίωμα βέτο, το οποίο διαθέτει κάθε χώρα, για να μπλοκάρει πολλές σημαντικές αποφάσεις, συχνά παραλύοντας τον οργανισμό.

Φέτος ωστόσο οι χώρες που μπλοκάρουν τη συμφωνία για τον προϋπολογισμό του ΟΑΣΕ είναι η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν μάλλον, παρά η Ρωσία, λένε διπλωμάτες, αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με τη σύγκρουσή τους στο διαφιλονικούμενο έδαφος του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Διπλωμάτες λένε πως αυτή την εβδομάδα επιτεύχθηκε μια συμφωνία για την πλήρωση τεσσάρων κορυφαίων θέσεων του ΟΑΣΕ, περιλαμβανομένης της θέσης του γενικού γραμματέα, την οποία θα αναλάβει ο Τούρκος Φεριντούν Σινιρλίογλου, ο οποίος ήταν υπουργός Εξωτερικών σε υπηρεσιακή κυβέρνηση το 2015.

Η πιο σημαντική ετήσια απόφαση του ΟΑΣΕ - ποια χώρα θα είναι η επόμενη που θα αναλάβει την ετήσια προεδρία του οργανισμού - έχει ληφθεί από καιρό και η Φινλανδία θα είναι η πρόεδρος κατά την 50η επέτειο της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, που έθεσε τα θεμέλια του σημερινού ΟΑΣΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.