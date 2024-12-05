Δεν μπόρεσε να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και αφέθηκε για λίγο στην... αγκαλιά του Μορφέα κατά τη διάρκεια μιας διεθνούς διάσκεψης για τους σιδηροδρόμους την τελευταία ημέρα ενός ταξιδιού του στην Αφρική.

Ο πρόεδρος έφτασε στην Αγκόλα τη Δευτέρα και πέρασε τις τελευταίες ημέρες με συναντήσεις που είχε με τους περιφερειακούς ηγέτες για να συζητήσουν αναπτυξιακά έργα.

Η κούρασή του φαίνεται πως ήταν τόσο μεγάλη που ξαφνικά η κάμερα τον συλλαμβάνει να κλείνει τα μάτια του. Στη συνέχεια ο Μπάιντεν ακούμπησε το πρόσωπό του στο χέρι του, κρατώντας τα μάτια του κλειστά για περίπου 80 δευτερόλεπτα συνολικά.

Joe Biden fell asleep during a meeting with African leaders today. He’s sharp as a tack though! Honestly, this feels intentional. Who puts an 82 year old on a plane for a THREE DAY trip to Africa?! Three days! So dumb. pic.twitter.com/b84LtTz8mR — Clay Travis (@ClayTravis) December 4, 2024

Ο Μπάιντεν και ο Πρόεδρος της Αγκόλας Ζοάο Λουρένσο φιλοξένησαν τη σύνοδο κορυφής, στην οποία συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Ζάμπια και την Τανζανία.

Κατά την ενημέρωση Τύπου, ο Λευκός Οίκος είπε ότι ο Μπάιντεν θα δεσμεύσει άλλα 560 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για το έργο, ανεβάζοντας τη συνολική επένδυση των ΗΠΑ σε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ανθρωπιστική βοήθεια 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για τη στήριξη Αφρικανών που έχουν εκτοπιστεί λόγω ιστορικών ξηρασιών και επισιτιστικής ανασφάλειας.

Η επίσκεψη του Μπάιντεν στην Αγκόλα αυτή την εβδομάδα ήταν η πρώτη του σε αφρικανικό έδαφος κατά τη διάρκεια της προεδρίας του και έρχεται καθώς οι άνθρωποι στη Βόρεια Καρολίνα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις μετά τον τυφώνα Helene που προκάλεσε καταστροφές στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.