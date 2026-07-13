Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο υπέβαλε την παραίτησή της στο κοινοβούλιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής.

«Το κοινοβούλιο θα εξετάσει το θέμα αυτό στο εγγύς μέλλον, σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία», έγραψε ο Ρουσλάν Στεφαντσούκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η κοινοβουλευτική διαδικασία για τον σχηματισμο νέας κυβέρνησης ενδέχεται να ξεκινήσει από αύριο Τρίτη.

Βουλευτές ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μεταξύ των πιθανών υποψηφίων για την αντικατάσταση της Σβιριντένκο συγκαταλέγονται ο Σεργκέι Κορέτσκι, επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου «Ναφτογκάζ», ο υπουργός Ενέργειας Ντενίς Σμιχάλ, ο οποίος είχε προηγουμένως διατελέσει υπουργός Άμυνας για έξι μήνες, καθώς και ο νυν υπουργός Άμυνας Μιχαήλ Φιόντοροφ.

Οι Ουκρανοί βουλευτές ετοιμάζονται αυτήν την εβδομάδα να ψηφίσουν για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, μετά την απόφαση του προέδρου Ζελένσκι να αποπέμψει την πρωθυπουργό του, σε μια κίνηση που, όπως είπε, θα φέρει νέες ιδέες, αλλά για την οποία οι επικριτές προειδοποίησαν ότι θα μπορούσε να πυροδοτήσει αναταραχές σε μια κρίσιμη φάση του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.