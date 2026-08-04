Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, σχεδόν τέσσερις μήνες μετά την εισαγωγή της στα τέλη Μαρτίου. Η ηθοποιός, η οποία δίνει μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας από το 2021, έχει επιστρέψει στο σπίτι της και είναι σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο TMZ.

Η σκλήρυνση κατά πλάκας επηρεάζει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό και μπορεί να προκαλέσει, μεταξύ άλλων, μούδιασμα, αδυναμία, δυσκολία στο περπάτημα και προβλήματα όρασης. Η εκπρόσωπός της δεν είχε αποκαλύψει τον λόγο της νοσηλείας. «Έχει ένα μακρύ ιστορικό σύνθετων προβλημάτων υγείας, για τα οποία έχει μιλήσει με αξιοθαύμαστη ειλικρίνεια», είχε αναφέρει σε δήλωσή της στο μέσο «Page Six».

Η ηθοποιός είχε τοποθετηθεί μέσω Instagram, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για την αγάπη και τις ευχές τους. «Τα προβλήματα υγείας αποτελούν μία σταθερή κατάσταση για εμένα, αλλά είμαι δυνατή και γίνομαι πιο δυνατή και καλύτερα κάθε ημέρα», είχε γράψει. «Παίρνω λίγο χρόνο για να επικεντρωθώ στην υγεία μου, αλλά σύντομα θα επιστρέψω με περισσότερα να πω», είχε προσθέσει.

«Διατηρεί το χιούμορ της παρά τις δυσκολίες»

Τον Ιούνιο, ενώ η Άπλγκεϊτ εξακολουθούσε να νοσηλεύεται, ο Ντέιβιντ Φαουστίνο, συμπρωταγωνιστής της στη σειρά «Married… With Children», είχε δώσει μία ενημέρωση για την κατάστασή της.

«Ήταν πολύ δύσκολο για εκείνη, αλλά διατηρεί το χιούμορ της», είχε δηλώσει στο Us Weekly, χαρακτηρίζοντας τη διάγνωσή της…«πραγματικό χτύπημα». «Αντιμετωπίζει όλο αυτό με χιούμορ. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο προχωρά. Την επισκέπτομαι συχνά, ανταλλάσσουμε πολλά μηνύματα και ελέγχω συνεχώς πώς είναι», είχε προσθέσει.

Christina Applegate back home from hospital after lengthy stay.



Exclusive: https://t.co/xdBpmKV330 pic.twitter.com/G1WbFc27b2 — TMZ (@TMZ) August 3, 2026

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ υποδύθηκε την Κέλι Μπάντι, ενώ ο Φαουστίνο έπαιζε τον τηλεοπτικό αδελφό της, Μπαντ, στη δημοφιλή σειρά που προβλήθηκε από το 1987 έως το 1997.

Η πρωταγωνίστρια του «Dead to Me» έχει μιλήσει επανειλημμένα με ειλικρίνεια για τη δύσκολη καθημερινότητά της μετά τη διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας. Τον Αύγουστο του 2025 είχε αποκαλύψει μέσα από το podcast της, «MeSsy», ότι είχε νοσηλευτεί με λοίμωξη στα νεφρά, βιώνοντας αφόρητους πόνους. Όπως είχε περιγράψει, πονούσε τόσο πολύ, που ούρλιαζε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νοσοκομείο.

Καθηλωμένη στο κρεβάτι, αλλά δίπλα στην κόρη της

Τον Φεβρουάριο, η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο κρεβάτι. Παρά τις δυσκολίες, προσπαθούσε να παραμένει παρούσα στη ζωή της 15χρονης κόρης της, Σέιντι, την οποία έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Μάρτιν ΛεΝόμπλ. Η Άπλγκεϊτ είχε εξηγήσει ότι εξακολουθούσε να πηγαίνει την κόρη της στο σχολείο κάθε ημέρα, παρότι μετά επέστρεφε αμέσως στο κρεβάτι.

«Θέλω να την πηγαίνω. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Είναι η μοναδική στιγμή που έχουμε οι δυο μας», είχε δηλώσει στο «People». «Λέω στον εαυτό μου: “Απλώς πήγαινέ την εκεί με ασφάλεια και γύρισε σπίτι, ώστε να επιστρέψεις στο κρεβάτι”. Και αυτό κάνω», είχε συμπληρώσει.

Πηγή: skai.gr

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