Γουατεμάλα: Σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Φουέγο

Η Γουατεμάλα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής μετά τη νέα ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο, η οποία οδήγησε τις αρχές στην κήρυξη πορτοκαλί συναγερμού, ένα επίπεδο πριν από τον ανώτατο, κόκκινο συναγερμό.

Volcán de Fuego in Guatemala has been erupting for 16 straight hours, with ash clouds and glowing lava visible from neighboring Volcán Acatenango. Authorities have shut down the Acatenango trekking route as the volcano remains highly active pic.twitter.com/mswHVHMeT5 August 4, 2026

Η δραστηριότητα του ηφαιστείου εντάθηκε σημαντικά από τη Δευτέρα, με συνεχείς εκρήξεις, εκροές λάβας, πυκνά νέφη τέφρας και αερίων, καθώς και πυροκλαστικές ροές που κατέρχονται στις χαράδρες των νοτίων και δυτικών πλαγιών.

🌋 Un grupo de excursionistas presenció el impresionante poder del Volcán de Fuego en #Guatemala tras registrarse una fuerte erupción.



Los turistas observaron las detonaciones desde zonas de avistamiento bajo estrictos protocolos de seguridad. 🇬🇹💥 pic.twitter.com/KIeJU68JrB — ELBOLETÍNSv (@ElBoletinSV) August 3, 2026

Σύμφωνα με τον Εθνικό Συντονισμό για τη Μείωση των Καταστροφών (CONRED) και το Εθνικό Ινστιτούτο Σεισμολογίας, Ηφαιστειολογίας, Μετεωρολογίας και Υδρολογίας (INSIVUMEH), η ηφαιστειακή δραστηριότητα αυξήθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας εκρήξεις μεγαλύτερης έντασης και συνεχή εκτόξευση ηφαιστειακού υλικού.

#Urgente. La erupción parece ser más fuerte, con más ríos de lava y varios reportes indican que los retumbos han aumentado. pic.twitter.com/8wCZxOV0lD — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) August 4, 2026

Οι στήλες τέφρας και αερίων υψώνονται αρκετά χιλιόμετρα πάνω από τον κρατήρα, ενώ οι άνεμοι μεταφέρουν την τέφρα σε κατοικημένες περιοχές, περιορίζοντας την ορατότητα και δημιουργώντας κινδύνους για την υγεία των κατοίκων.

🚨 🌋 Breaking GeoBit: On Aug 2, 2026, Guatemala’s Fuego Volcano erupted with explosive force, unleashing a shockwave that slammed into the camera. The blast sent ash surging skyward as the eruption intensified in seconds.

🎞 Please visit: @afartv

🔁 ❤️ Greatly Appreciated pic.twitter.com/vyuibLb3qA — Geology Bits of Knowledge (@geologyBits) August 3, 2026

Οι αρχές προχώρησαν προληπτικά στην εκκένωση δύο κοινοτήτων που βρίσκονται στις πλαγιές του ηφαιστείου, καθώς υπάρχει κίνδυνος οι πυροκλαστικές ροές και η ηφαιστειακή τέφρα να επεκταθούν σε μεγαλύτερη έκταση.

Βίντεο με τουρίστες στις πλαγιές του ηφαιστείου

Άναμεσα σε όλα αυτά οι αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν και αρκετούς τουρίστες οι οποίοι παρόλη την ενεργή δράση του ηφαιστείου, δεν διστάζουν να ανέβουν στις πλαγιές του και κοντά στην κορυφή του με μεγάλο κίνδυνο της ζωής τους όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί όταν ξεκίνησε η δρασηριότητα του ηφαιστείου τον Απρίλιο:

Tourists climbing an active volcano in Guatemala were forced to scramble down El Paso de la Muerte, or the Death Trail, as ash and stones rain down around them due to a sudden eruption. pic.twitter.com/CBm49nIqec — New York Post (@nypost) April 23, 2026

Κλείσιμο σχολείων και απομάκρυνση κατοίκων

Οι αρχές λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα διέκοψαν τη λειτουργία των σχολείων στις περιοχές υψηλού κινδύνου, ενώ επίσης διακόπηκε η κυκλοφορία σε έναν βασικό οδικό άξονα που συνδέει το νότιο τμήμα της χώρας με την ιστορική πόλη Αντίγκουα, η οποία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Το CONRED ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τις δημοτικές αρχές και τις τοπικές επιτροπές πολιτικής προστασίας, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί σχέδια έκτακτης ανάγκης για πιθανές νέες εκκενώσεις, εφόσον η δραστηριότητα του ηφαιστείου συνεχίσει να εντείνεται.

⚠️🚑 #URGENTE | Bomberos Municipales de La Antigua Guatemala apoyan la evacuación de familias de la aldea El Porvenir hacia un albergue habilitado por CONRED, como medida preventiva ante la actividad eruptiva del Volcán de Fuego.



Vídeo: Panorama Informativo#VolcánDeFuego… pic.twitter.com/3C4SlnQDLD — CENTRANEWS (@CentraNewsGT) August 4, 2026

Το INSIVUMEH επισημαίνει ότι εκτός από τις συνεχείς εκρήξεις, καταγράφονται ροές πυρακτωμένου υλικού στις χαράδρες Σέκα, Τανιλουγιά, Σενίσα, Λας Λάχας και Χόντα, ενώ δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν λασποροές (lahars) εάν σημειωθούν βροχοπτώσεις, καθώς μεγάλες ποσότητες ηφαιστειακής τέφρας και βράχων έχουν ήδη συσσωρευτεί στις πλαγιές του ηφαιστείου.

Οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν τις κοίτες των ρεμάτων και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Το Φουέγο, ύψους 3.763 μέτρων, βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πόλης της Γουατεμάλας και θεωρείται το πιο ενεργό ηφαίστειο της Κεντρικής Αμερικής, με σχεδόν συνεχή εκρηκτική δραστηριότητα.

Οι εκρήξεις του προκαλούν συχνά εκτοξεύσεις τέφρας, βράχων και λάβας, ενώ οι πυροκλαστικές ροές αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τους γύρω οικισμούς.

Τα τελευταία χρόνια οι αρχές έχουν προχωρήσει επανειλημμένα σε μαζικές προληπτικές εκκενώσεις. Το 2025 περισσότεροι από 500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω αυξημένης εκπομπής τέφρας και αερίων, ενώ το 2023 είχαν εκκενωθεί περίπου 1.200 άνθρωποι εξαιτίας νέας έντονης φάσης δραστηριότητας.

Η πλέον καταστροφική έκρηξη του Φουέγο σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2018, όταν οι πυροκλαστικές ροές κάλυψαν ολόκληρους οικισμούς στις πλαγιές του ηφαιστείου.

Video: At least seven dead and dozens injured after Fuego Volcano erupts in Guatemala. pic.twitter.com/0btKz7HfSY — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 4, 2018

Η τραγωδία άφησε πίσω της 215 νεκρούς και περίπου 200 αγνοούμενους, αποτελώντας μία από τις φονικότερες ηφαιστειακές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Λατινικής Αμερικής.

Η Γουατεμάλα βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία από τις πιο σεισμογενείς και ηφαιστειακά ενεργές ζώνες του πλανήτη, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιου είδους φυσικά φαινόμενα.

Οι επιστήμονες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της δραστηριότητας του Φουέγο, καθώς δεν αποκλείουν περαιτέρω ενίσχυση των εκρήξεων τις επόμενες ώρες.



Πηγή: skai.gr

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