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Γουατεμάλα: Σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Φουέγο – Εκκενώνονται κοινότητες, κλειστοί δρόμοι και σχολεία

Η λάβα, οι πυροκλαστικές ροές και η τέφρα απειλούν οικισμούς κοντά στο πιο ενεργό ηφαίστειο της Κεντρικής Αμερικής, ενώ οι αρχές ενισχύουν τα μέτρα προστασίας.

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Γουατεμάλα: Σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Φουέγο

Η Γουατεμάλα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής μετά τη νέα ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο, η οποία οδήγησε τις αρχές στην κήρυξη πορτοκαλί συναγερμού, ένα επίπεδο πριν από τον ανώτατο, κόκκινο συναγερμό.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Συντονισμό για τη Μείωση των Καταστροφών (CONRED) και το Εθνικό Ινστιτούτο Σεισμολογίας, Ηφαιστειολογίας, Μετεωρολογίας και Υδρολογίας (INSIVUMEH), η ηφαιστειακή δραστηριότητα αυξήθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας εκρήξεις μεγαλύτερης έντασης και συνεχή εκτόξευση ηφαιστειακού υλικού.

Οι στήλες τέφρας και αερίων υψώνονται αρκετά χιλιόμετρα πάνω από τον κρατήρα, ενώ οι άνεμοι μεταφέρουν την τέφρα σε κατοικημένες περιοχές, περιορίζοντας την ορατότητα και δημιουργώντας κινδύνους για την υγεία των κατοίκων.

Οι αρχές προχώρησαν προληπτικά στην εκκένωση δύο κοινοτήτων που βρίσκονται στις πλαγιές του ηφαιστείου, καθώς υπάρχει κίνδυνος οι πυροκλαστικές ροές και η ηφαιστειακή τέφρα να επεκταθούν σε μεγαλύτερη έκταση.

Βίντεο με τουρίστες στις πλαγιές του ηφαιστείου

Άναμεσα σε όλα αυτά οι αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν και αρκετούς τουρίστες οι οποίοι παρόλη την ενεργή δράση του ηφαιστείου, δεν διστάζουν να ανέβουν στις πλαγιές του και κοντά στην κορυφή του με μεγάλο κίνδυνο της ζωής τους όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί όταν ξεκίνησε η δρασηριότητα του ηφαιστείου τον Απρίλιο:

Κλείσιμο σχολείων και απομάκρυνση κατοίκων

Οι αρχές λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα διέκοψαν τη λειτουργία των σχολείων στις περιοχές υψηλού κινδύνου, ενώ επίσης διακόπηκε η κυκλοφορία σε έναν βασικό οδικό άξονα που συνδέει το νότιο τμήμα της χώρας με την ιστορική πόλη Αντίγκουα, η οποία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Το CONRED ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τις δημοτικές αρχές και τις τοπικές επιτροπές πολιτικής προστασίας, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί σχέδια έκτακτης ανάγκης για πιθανές νέες εκκενώσεις, εφόσον η δραστηριότητα του ηφαιστείου συνεχίσει να εντείνεται.

Το INSIVUMEH επισημαίνει ότι εκτός από τις συνεχείς εκρήξεις, καταγράφονται ροές πυρακτωμένου υλικού στις χαράδρες Σέκα, Τανιλουγιά, Σενίσα, Λας Λάχας και Χόντα, ενώ δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν λασποροές (lahars) εάν σημειωθούν βροχοπτώσεις, καθώς μεγάλες ποσότητες ηφαιστειακής τέφρας και βράχων έχουν ήδη συσσωρευτεί στις πλαγιές του ηφαιστείου.

Οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν τις κοίτες των ρεμάτων και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Το Φουέγο, ύψους 3.763 μέτρων, βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πόλης της Γουατεμάλας και θεωρείται το πιο ενεργό ηφαίστειο της Κεντρικής Αμερικής, με σχεδόν συνεχή εκρηκτική δραστηριότητα.

Οι εκρήξεις του προκαλούν συχνά εκτοξεύσεις τέφρας, βράχων και λάβας, ενώ οι πυροκλαστικές ροές αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τους γύρω οικισμούς.

Τα τελευταία χρόνια οι αρχές έχουν προχωρήσει επανειλημμένα σε μαζικές προληπτικές εκκενώσεις. Το 2025 περισσότεροι από 500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω αυξημένης εκπομπής τέφρας και αερίων, ενώ το 2023 είχαν εκκενωθεί περίπου 1.200 άνθρωποι εξαιτίας νέας έντονης φάσης δραστηριότητας.

Η πλέον καταστροφική έκρηξη του Φουέγο σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2018, όταν οι πυροκλαστικές ροές κάλυψαν ολόκληρους οικισμούς στις πλαγιές του ηφαιστείου.

Η τραγωδία άφησε πίσω της 215 νεκρούς και περίπου 200 αγνοούμενους, αποτελώντας μία από τις φονικότερες ηφαιστειακές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Λατινικής Αμερικής.

Η Γουατεμάλα βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία από τις πιο σεισμογενείς και ηφαιστειακά ενεργές ζώνες του πλανήτη, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιου είδους φυσικά φαινόμενα.

Οι επιστήμονες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της δραστηριότητας του Φουέγο, καθώς δεν αποκλείουν περαιτέρω ενίσχυση των εκρήξεων τις επόμενες ώρες.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Γουατεμάλα ηφαίστειο
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