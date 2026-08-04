Η Αριάνα Γκράντε επέστρεψε στη σκηνή και μίλησε για πρώτη φορά στους θαυμαστές της μετά την ανακοίνωση ότι σκοπεύει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, όταν ολοκληρωθεί η περιοδεία της «Eternal Sunshine».

Η 33χρονη τραγουδίστρια, κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Σικάγο, ξεκαθάρισε ότι η απόφασή της δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας ξαφνικής αντίδρασης. «Η ανακοίνωση που έγινε χθες δεν ήταν κάτι παρορμητικό ή μία αντίδραση», είπε από τη σκηνή, εξηγώντας ότι είχε λάβει την απόφαση «σιωπηλά, εδώ και πολύ καιρό».

Full speech from Ariana Grande tonight in Chicago about her career break and everything that’s been happening recently pic.twitter.com/KYyqXwgITO — Karen Cesar (@kaarencesar) August 4, 2026

«Η αρνητικότητα δεν καταστρέφει τα πράγματα για εμένα»

Η Αριάνα Γκράντε θέλησε, επίσης, να διαψεύσει την εντύπωση ότι τα αρνητικά σχόλια και η έντονη δημόσια κριτική έχουν καταστρέψει τη χαρά που της προσφέρει η περιοδεία. «Δεν είναι αλήθεια ότι η αρνητικότητα καταστρέφει τα πράγματα για εμένα», είπε στους θαυμαστές της. «Όποιοι θόρυβοι και αν υπάρχουν εκεί έξω, τίποτα δεν θα μπορέσει να αλλοιώσει την πραγματικότητά μου ή να είναι περισσότερο αληθινό για εμένα από αυτήν την αγάπη που μοιραζόμαστε», πρόσθεσε.

Η τραγουδίστρια χαρακτήρισε την περιοδεία «Eternal Sunshine» μία από τις «πιο θεραπευτικές, όμορφες, σωστές και ξεχωριστές εμπειρίες» της ζωής της. «Αυτό μου έκανε καλό», είπε ολοκληρώνοντας την ομιλία της, προτού συνεχίσει τη συναυλία. «Μακάρι οι λέξεις να ήταν αρκετές για να περιγράψω πόσο πολύ σας αγαπώ».

Ariana Grande shares speech to fans following announcement of her public hiatus:



“The announcement is not a reactive or impulsive thing. It’s a plan that I quietly made a long time ago. It’s a decision that was made from a thoughtful and empowered place.” https://t.co/cSGacxAOQa — Pop Base (@PopBase) August 4, 2026

Γιατί αποφάσισε να κάνει ένα βήμα πίσω

Ο εκπρόσωπος της Αριάνα Γκράντε είχε ανακοινώσει ότι η τραγουδίστρια θα απομακρυνθεί από τη δημοσιότητα μετά το τέλος της περιοδείας. Όπως ανέφερε, η ίδια θέλει να ολοκληρώσει τις εμφανίσεις της «υγιής και ευτυχισμένη» και στη συνέχεια να κάνει ένα διάλειμμα από επαγγελματικές υποχρεώσεις και δημόσιες εμφανίσεις, οι οποίες την έχουν εκθέσει σε «αδιάκοπη και συνεχιζόμενη δημόσια κριτική». Πηγές από το περιβάλλον της υποστήριξαν ότι η Αριάνα Γκράντε εργαζόταν ασταμάτητα τα τελευταία χρόνια και είχε εξαντληθεί.

Ariana Grande "will be taking a step back from visibility" after her appearances led to "endless, ongoing public scrutiny", a representative for the singer told People magazine. Read more: https://t.co/sz16Z6kYN0 pic.twitter.com/4ka9dQkg9W — BBC News (World) (@BBCWorld) August 3, 2026

Άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά της ανέφεραν ότι εκείνο που την επηρέασε περισσότερο δεν ήταν αποκλειστικά το απαιτητικό πρόγραμμά της, αλλά η διαρκής συζήτηση γύρω από την προσωπική ζωή, την υγεία και το βάρος της. Η ίδια, πάντως, ξεκαθάρισε από τη σκηνή ότι το διάλειμμα δεν αποφασίστηκε ως άμεση απάντηση σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό ή σε πρόσφατα αρνητικά σχόλια.

Πηγή: skai.gr

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