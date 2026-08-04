Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αριάνα Γκράντε: «Δεν ήταν παρορμητική απόφαση» – Η απάντησή της μετά την ανακοίνωση του διαλείμματος

Η 33χρονη τραγουδίστρια επέστρεψε στη σκηνή στο Σικάγο και ξεκαθάρισε ότι είχε αποφασίσει εδώ και καιρό να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Αριάνα Γκράντε

Η Αριάνα Γκράντε επέστρεψε στη σκηνή και μίλησε για πρώτη φορά στους θαυμαστές της μετά την ανακοίνωση ότι σκοπεύει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, όταν ολοκληρωθεί η περιοδεία της «Eternal Sunshine»

Η 33χρονη τραγουδίστρια, κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Σικάγο, ξεκαθάρισε ότι η απόφασή της δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας ξαφνικής αντίδρασης. «Η ανακοίνωση που έγινε χθες δεν ήταν κάτι παρορμητικό ή μία αντίδραση», είπε από τη σκηνή, εξηγώντας ότι είχε λάβει την απόφαση «σιωπηλά, εδώ και πολύ καιρό».

«Η αρνητικότητα δεν καταστρέφει τα πράγματα για εμένα»

Η Αριάνα Γκράντε θέλησε, επίσης, να διαψεύσει την εντύπωση ότι τα αρνητικά σχόλια και η έντονη δημόσια κριτική έχουν καταστρέψει τη χαρά που της προσφέρει η περιοδεία. «Δεν είναι αλήθεια ότι η αρνητικότητα καταστρέφει τα πράγματα για εμένα», είπε στους θαυμαστές της. «Όποιοι θόρυβοι και αν υπάρχουν εκεί έξω, τίποτα δεν θα μπορέσει να αλλοιώσει την πραγματικότητά μου ή να είναι περισσότερο αληθινό για εμένα από αυτήν την αγάπη που μοιραζόμαστε», πρόσθεσε.

Η τραγουδίστρια χαρακτήρισε την περιοδεία «Eternal Sunshine» μία από τις «πιο θεραπευτικές, όμορφες, σωστές και ξεχωριστές εμπειρίες» της ζωής της. «Αυτό μου έκανε καλό», είπε ολοκληρώνοντας την ομιλία της, προτού συνεχίσει τη συναυλία. «Μακάρι οι λέξεις να ήταν αρκετές για να περιγράψω πόσο πολύ σας αγαπώ».

Γιατί αποφάσισε να κάνει ένα βήμα πίσω

Ο εκπρόσωπος της Αριάνα Γκράντε είχε ανακοινώσει ότι η τραγουδίστρια θα απομακρυνθεί από τη δημοσιότητα μετά το τέλος της περιοδείας. Όπως ανέφερε, η ίδια θέλει να ολοκληρώσει τις εμφανίσεις της «υγιής και ευτυχισμένη» και στη συνέχεια να κάνει ένα διάλειμμα από επαγγελματικές υποχρεώσεις και δημόσιες εμφανίσεις, οι οποίες την έχουν εκθέσει σε «αδιάκοπη και συνεχιζόμενη δημόσια κριτική». Πηγές από το περιβάλλον της υποστήριξαν ότι η Αριάνα Γκράντε εργαζόταν ασταμάτητα τα τελευταία χρόνια και είχε εξαντληθεί. 

Άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά της ανέφεραν ότι εκείνο που την επηρέασε περισσότερο δεν ήταν αποκλειστικά το απαιτητικό πρόγραμμά της, αλλά η διαρκής συζήτηση γύρω από την προσωπική ζωή, την υγεία και το βάρος της. Η ίδια, πάντως, ξεκαθάρισε από τη σκηνή ότι το διάλειμμα δεν αποφασίστηκε ως άμεση απάντηση σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό ή σε πρόσφατα αρνητικά σχόλια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αριάνα Γκράντε
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark

Απόρρητο