Ο Μπόρις Ναντέζντιν, Ρώσος πολιτικός που προσπάθησε να θέσει υποψηφιότητα εναντίον του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στις προεδρικές εκλογές του 2024, δήλωσε τη Δευτέρα ότι τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία, λίγες ημέρες αφότου οι αρχές τον χαρακτήρισαν «ξένο πράκτορα».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, ο Ναντέζντιν, πρώην φιλελεύθερος βουλευτής του ρωσικού κοινοβουλίου από το 1999 έως το 2003, έγραψε στο Telegram: «Ήρθε η αστυνομία», και ότι τον μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα της γενέτειράς του, Ντολγκοπρούντι, βόρεια της Μόσχας.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν τον δικηγόρο του Ναντέζντιν, ο οποίος ανέφερε ότι ο πολιτικός κατηγορήθηκε για την επίδειξη ενός εξτρεμιστικού συμβόλου, χωρίς να είναι σαφές ποιο σύμβολο αφορούσαν οι κατηγορίες.

Ο Ναντέζντιν, που έχει πάρει θέση ενάντια στον πόλεμο στην Ουκρανία, προσπάθησε να μπει υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές το 2024, αλλά η υποψηφιότητά του απορρίφθηκε από την εκλογική επιτροπή, η οποία επικαλέστηκε… λάθη στις 105.000 υπογραφές ψηφοφόρων που είχε υποβάλει.

Την περασμένη Παρασκευή, ο Ναντέζντιν χαρακτηρίστηκε «ξένος πράκτορας» από το ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης, μια νομική κατηγορία που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως εναντίον των επικριτών του Κρεμλίνου.

Πηγή: skai.gr

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