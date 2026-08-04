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Άντρας μπουσουλάει σε σπα για να.... αποφύγει να πληρώσει – Δείτε βίντεο

Δεν έγινε γνωστό εάν ο stealth Κινέζος διαφεύγει της σύλληψης, αλλά με δεδομένο ότι υπήρχε κάμερα ασφαλείας στο σπα, αμφιβάλλουμε

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Σπα

Άντρας στην επαρχία  Σουτζόου της Κίνας κατέφυγε σε τεχνικές stealth σε σπα (βλέπε μπουσούλησε...) για να αποφύγει να πληρώσει, και κατάφερε να «αποδράσει», τουλάχιστον αρχικά.  

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του σπα, ο άγνωστος άνδρας διανυκτέρευσε στο σπα, και επέλεξε «ακριβές θεραπείες». Ο… μπαταχτσής χρωστούσε 500 γουάν (περί τα 64 ευρώ) στην επιχείρηση που κάλεσε την αστυνομία για τα περαιτέρω. 

Δεν έγινε γνωστό εάν ο stealth Κινέζος διαφεύγει της σύλληψης, αλλά με δεδομένο ότι υπήρχε κάμερα ασφαλείας στο σπα, αμφιβάλλουμε... 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κίνα
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