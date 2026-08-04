Άντρας στην επαρχία Σουτζόου της Κίνας κατέφυγε σε τεχνικές stealth σε σπα (βλέπε μπουσούλησε...) για να αποφύγει να πληρώσει, και κατάφερε να «αποδράσει», τουλάχιστον αρχικά.

Man sneakily crawls out of spa to avoid paying pic.twitter.com/wmaUDXLeB8 August 3, 2026

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του σπα, ο άγνωστος άνδρας διανυκτέρευσε στο σπα, και επέλεξε «ακριβές θεραπείες». Ο… μπαταχτσής χρωστούσε 500 γουάν (περί τα 64 ευρώ) στην επιχείρηση που κάλεσε την αστυνομία για τα περαιτέρω.

Δεν έγινε γνωστό εάν ο stealth Κινέζος διαφεύγει της σύλληψης, αλλά με δεδομένο ότι υπήρχε κάμερα ασφαλείας στο σπα, αμφιβάλλουμε...

Πηγή: skai.gr

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