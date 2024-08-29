Ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ζήτησε από τα κράτη - μέλη του μπλοκ να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε δύο Ισραηλινούς υπουργούς για «μηνύματα μίσους» κατά των Παλαιστινίων, μηνύματα που είπε ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Δεν κατονόμασε κανέναν από τους υπουργούς. Όμως τις τελευταίες εβδομάδες επέκρινε δημόσια τον υπουργό Ασφαλείας Ίταμαρ Μπεν-Γκβιρ και τον υπουργό Οικονομικών Μπέζαλελ Σμότριτς για δηλώσεις που χαρακτήρισε ως «αποτρόπαιες» και «υποκίνηση για εγκλήματα πολέμου».

Ο Μπορέλ αποκάλυψε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ είχαν μια αρχική συζήτηση σχετικά με την πρότασή του για τις κυρώσεις σε μια συνάντηση στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει ομοφωνία - η οποία θα απαιτηθεί για την επιβολή κυρώσεων - αλλά η συζήτηση θα συνεχιστεί.

"Οι υπουργοί θα αποφασίσουν. Είναι στο χέρι τους, όπως πάντα. Αλλά η διαδικασία έχει ξεκινήσει", τόνισε στους δημοσιογράφους.

Πηγή: skai.gr

