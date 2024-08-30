Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ άλλοι 17 αγνοούνται στη δυτική Υεμένη εξαιτίας πλημμυρών τις οποίες προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA), καθώς διεξάγονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις επί μια εβδομάδα στη δυτική Υεμένη προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε φτωχή περιοχή της χώρας και στη γειτονική επαρχία Χοντάιντα, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Κατολισθήσεις κατέστρεψαν σπίτια και καταστήματα στην περιοχή Μελχάν, στην επαρχία Αλ Μαχουέιτ, το βράδυ της Τρίτης, θάβοντας κατοίκους.

Το γραφείο του UNFPA στην Υεμένη έκανε λόγο για 24 νεκρούς και 17 τραυματίες μέσω X, μετά τις «καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν οι βροχές και το σπάσιμο τριών φραγμάτων» στην περιοχή υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι.

Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ, επλήγησαν 1.020 οικογένειες και καταστράφηκαν δεκάδες σπίτια.

Προηγούμενος απολογισμός, που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα των Χούθι, έκανε λόγο για 16 νεκρούς στην επαρχία Αλ Μαχουέιτ, δυτικά της πρωτεύουσας Σανάα.

«Οι δρόμοι που έχουν αποκοπεί λόγω των πλημμυρών εμπόδισαν την μετακίνηση ομάδων έρευνας και διάσωσης (…) όμως οι επιχειρήσεις (που άρχισαν προχθές Τετάρτη) συνεχίζονται», δήλωσε στο Αλ Μασίρα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των Χούθι, ο Μοχάμεντ αλ Μουφτάχ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο δεν αναφέρθηκε σε ρήξη φραγμάτων.

Στο χωριό Χάις, ο Άχμεντ Σουλιμάν δεν κρύβει την απελπισία του: τα έχασε όλα. «Οι πλημμύρες πήραν το σπίτι μας, τα ζώα μας, όλα μας τα αγαθά, τις κουβέρτες, όλα όσα είχαμε στο σπίτι».

Στα βουνά της δυτικής Υεμένης σημειώνονται κάθε χρόνο ισχυρές βροχές.

Από τα τέλη Ιουλίου, καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στοίχισαν τη ζωή σε περίπου εξήντα πολίτες και έπληξαν 268.000 στο φτωχότερο κράτος της αραβικής χερσονήσου, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Νέες ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται τους επόμενους μήνες στο κεντρικό και στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Στα υψίπεδα στο κεντρικό τμήμα της χώρας, παράκτιες ζώνες στην Ερυθρά Θάλασσα και τμήματα των υψιπέδων του νότου αναμένεται να καταγραφούν επίπεδα (βροχής) άνευ προηγουμένου, 300 και πλέον χιλιοστών» νερού, προειδοποίησε τη Δευτέρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο ΟΗΕ ανέφερε στην αρχή αυτού του μήνα πως χρειάζονται 4,9 εκατ. δολάρια για να ενισχυθεί η προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Υεμένη, που ρημάζει εμφύλιος πόλεμος για πάνω από μια δεκαετία.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των εποχικών βροχών στα ορεινά της Υεμένης, μεγάλο μέρος των οποίων ελέγχεται από τους Χούθι.

Η κυβέρνηση των ανταρτών, στην εξουσία στην πρωτεύουσα και στο μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της επικράτειας, ανακοίνωσε προχθές Τετάρτη πως σχημάτισε επιτροπή για να διαχείριση της κρίσης κι ότι άρχισε να μοιράζει τρόφιμα και να παίρνει μέτρα για να στεγαστούν οι οικογένειες που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

