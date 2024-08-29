Ουκρανία: «Εξαιρετικά σκληρές» οι μάχες στο Ποκρόφσκ, δήλωσε ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού

Ο αρχηγός στρατού της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι πέρασε αρκετές μέρες στο ανατολικό μέτωπο του Ποκρόφσκ, στο οποίο η ρωσική πίεση έχει ενταθεί πρόσφατα.

Ο Σίρσκι αναφέρει στην ανάρτηση του στο Facebook ότι η Ρωσία «ρίχνει τα πάντα» στις επιθέσεις αυτές, προσπαθώντας να σπάσει την ουκρανική άμυνα.

«Οι μάχες είναι εξαιρετικά σκληρές» αναφέρει, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία πρέπει να χρησιμοποιεί συνεχώς ανορθόδοξες μεθόδους για να ενισχύσει τις θέσεις της.



«Κοινωνική ωρολογιακή βόμβα» αποτελούν για τον Βλαντίμιρ Πούτιν οι θάνατοι στρατεύσιμων στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ αναφέρει στο μεταξύ το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) που εδρεύει στις ΗΠΑ. Όπως αναφέρει η δεξαμενή σκέψης, η χρήση νεοσύλλεκτων στο Κουρσκ αποτελεί πλήγμα για τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο Ολεξάντρ Σίρσκι, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του είχαν αιχμαλωτίσει περίπου 600 Ρώσους στρατιώτες από την έναρξη της διασυνοριακής εισβολής τους στο Κουρσκ πριν από τρεις εβδομάδες.

Πιστεύεται ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους αιχμαλώτους πολέμου είναι στρατεύσιμοι — νέοι και σχετικά άπειροι στρατιώτες που πιθανώς πίστευαν ότι δεν θα έβλεπαν καμία πραγματική μάχη στην ενός έτους υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

Πηγή: skai.gr

