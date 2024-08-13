Με καθυστέρηση 40 κι επιπλέον λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συνέντευξης ξεκίνησε η συζήτηση μεταξύ του υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ.

Και αυτό, διότι μια σειρά τεχνικών προβλημάτων σημάδεψε την εκκίνηση της συζήτησης, η οποία είχε προγραμματιστεί να μεταδοθεί στο Twitter Spaces και ολοκληρώθηκε τελικά σήμερα Τρίτη λίγο πριν τις 6 το πρωί μετά από δύο ώρες.

Όπως σχολιάζει το Reuters, στη συζητήση καλύφθηκαν πολλά ζητήματα με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και τον διευθύνων σύμβουλο της Tesla να αλληλοαποθεώνονται και να μοιράζονται τις πολιτικές τους απόψεις, με τον Τραμπ να εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις και κατά της Κάμαλα Χάρις και κατά του Τζο Μπάιντεν.

Από την πλευρά του, ο Ίλον Μασκ ξεκίνησε τη συζήτηση αναφερόμενος σε μια επίθεση που δέχτηκε το δίκτυο του κατά τη διάρκεια της έναρξης της συνέντευξης με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Δήλωσε στην συνέχεια ότι η φερόμενη κυβερνοεπίθεση δείχνει ότι υπάρχει αντίθεση στις ΗΠΑ για την ακρόαση όσων έχει να πει ο Τραμπ.

Σημείωσε επίσης ότι η συνέντευξη θα είναι ανεξάρτητη, με στόχο να βοηθήσει «τους ψηφοφόρους που προσπαθούν να σχηματίσουν άποψη για τον Ντόναλντ Τραμπ».

«Τον Οκτώβριο θα επιστρέψω στο σημείο που πήγαν να με σκοτώσουν» το μήνυμα Τραμπ - Σφοδρή επίθεση στους μετανάστες

Στη συνέχεια, ο Μασκ ρώτησε τον Τραμπ για την απόπειρα δολοφονίας σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια. Ο Τραμπ αφου γέλασε είπε ότι «δεν ήταν ευχάριστο» πριν μιλήσει εκτενώς για την εμπειρία του.

«Ήταν ένα σκληρό χτύπημα. Ήταν πολύ, υποθέτω θα έλεγες, σουρεαλιστικό, αλλά δεν ήταν σουρεαλιστικό. Ήξερα αμέσως ότι ήταν μια σφαίρα», είπε ο Τραμπ για τη στιγμή που όπως είπε η σφαίρα χτύπησε το αυτί του.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η πρώτη του ερώτηση μετά τον πυροβολισμό και την πτώση του προκειμένου να προστατευθεί ήταν: «Πόσα άτομα σκοτώθηκαν;»

Επίσης αναφέρθηκε και στον άνδρα που σκοτώθηκε στον πυροβολισμό.

«Χάσαμε κάποιον που ήταν πυροσβέστης, ένας σπουδαίος Τραμπέρ», είπε ο Τραμπ για τον Κόρεϊ Κομπεράτορε, προσθέτοντας:

«Ήταν απλά μια φανταστική οικογένεια και ένας φανταστικός άνθρωπος».

Μάλιστα ο πρώην πρόεδρος είπε ότι σχεδιάζει να επιστρέψει στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια τον Οκτώβριο, εκεί οπου έγινε η απόπειρα δολοφονίας του.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε τα τελευταία λεπτά παραπονούμενος για τους παράτυπους μετανάστες, επισημαίνοντας:

«Ίλον, αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο. Έρχονται από την Αφρική, από το Κονγκό και είναι δολοφόνοι», είπε ο Τραμπ.

Συνέχισε λέγοντας ότι «τους παίρνουν από φυλακές, τους βγάζουν έξω και τους φέρνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τους αφήνουν στις ΗΠΑ και τους λένε, μην ξαναγυρίσετε ποτέ, γιατί θα εκτελεστείτε».

Αυτή είναι μια συνηθισμένη ρητορική για τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος έχει κάνει τις προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο των μεταναστών και τις δεσμεύσεις για την πάταξη της παράνομης διέλευσης των συνόρων βασικά σημεία της πλατφόρμας του.

Ο Τραμπ επανέλαβε τις επικρίσεις του κατά της Κάμαλα Χάρις για τα ζητήματα των συνόρων, ισχυριζόμενος ότι ήταν «τσάρος των συνόρων» και «υπεύθυνη» για τα σύνορα – και ότι επέβλεπε μια αύξηση των μη εξουσιοδοτημένων διελεύσεων.

Ο Μασκ θέλει θέση στην κυβέρνηση Τραμπ αν επανεκλεγεί - «Θα ήμουν ευτυχής να βοηθήσω στη μείωση δαπανών στη χώρα»

Ο Ίλον Μασκ πρότεινε να αναλάβει ρόλο στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αν ο πρώην πρόεδρος επανεκλεγεί, βοηθώντας στη μείωση των δημοσίων δαπανών.

«Θα ήταν υπέροχο να δημιουργηθεί μια επιτροπή αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης που θα εξετάσει αυτά τα ζητήματα και θα διασφαλίσει ότι τα χρήματα των φορολογουμένων, τα σκληρά κερδισμένα χρήματα των φορολογουμένων, δαπανώνται με καλό τρόπο», είπε . «Θα ήμουν ευτυχής να βοηθήσω σε μια τέτοια επιτροπή».

Ο Τραμπ είπε ότι θα «το ήθελε πολύ» αν ο Μασκ συμμετείχε, σημειώνοντας ότι ο δισεκατομμυριούχος είναι ένας «μεγάλος κόφτης», αναφερόμενος στα μέτρα μείωσης κόστους που έχει λάβει στις εταιρείες του.

Η επιστροφή του Τραμπ στο Twitter

Υπενθυμίζεται πως με ένα βίντεο, στο οποίο καλεί τους υποκτηρικτές του να κάνουν δωρεές στην εκστρατεία του πριν τις αναμενόμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα «Χ», πρώην Twitter.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο «Χ» μετά από χρόνια αποχή με την τελευταία του ανάρτηση να είναι μια φωτογραφία στις 25 Αυγούστου του 2023, ενώ πριν από αυτήν η τελευταία του δημοσίευση ήταν το 2021.

