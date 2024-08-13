ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον ζητά από την Άγκυρα να πείσει το Ιράν να αποκλιμακώσει την ένταση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από την Τουρκία και άλλους συμμάχους, που έχουν σχέσεις με το Ιράν, να το πείσουν να αποκλιμακώσει τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία.

Ο πρεσβευτής Τζεφ Φλέικ έκανε το σχόλιο αυτό καθώς η περιοχή ετοιμάζεται για πιθανές επιθέσεις από το Ιράν και τους συμμάχους του μετά το φόνο υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.

Ο Ισμαήλ Χανίγια, ο πολιτικός αρχηγός της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χαμάς, δολοφονήθηκε στις 31 Ιουλίου στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, προκαλώντας απειλές του Ιράν για εκδίκηση εναντίον του Ισραήλ, το οποίο μάχεται στη Γάζα εναντίον της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης. Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ για το φόνο. Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

«Ζητάμε από όλους τους συμμάχους μας, που έχουν οποιεσδήποτε σχέσεις με το Ιράν, να το πείσουν να αποκλιμακώσει, και αυτό περιλαμβάνει την Τουρκία», δήλωσε ο Φλέικ σε στρογγυλό τραπέζι με δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη καθώς η διαπίστευσή του στην Τουρκία φθάνει στο τέλος της.

«Κάνουν ό,τι μπορούν για να εξασφαλίσουν ότι αυτό δεν θα κλιμακωθεί», δήλωσε για τους τούρκους συνομιλητές της Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι «μοιάζουν περισσότερο πεπεισμένοι από εμάς ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση».

Οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της συμμαχίας των ΗΠΑ με τους Κούρδους της Συρίας, τους οποίους η Τουρκία θεωρεί τρομοκράτες, και λόγω της αγοράς από την Τουρκία ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400, η οποία προκάλεσε την επιβολή κυρώσεων εκ μέρους των ΗΠΑ και την αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των αεριωθουμένων F-35.

Εντούτοις ο Φλέικ δήλωσε πως πιστεύει ότι οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις είναι τώρα «σε καλύτερο σημείο απ' αυτό που βρίσκονταν για κάμποσο καιρό».

Ο ίδιος επισήμανε το «χρήσιμο ρόλο» που διαδραμάτισε η Τουρκία στη μεγαλύτερη μετά τον Ψυχρό Πόλεμο ανταλλαγή φυλακισμένων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Αυγούστου.

«Δεν εμπλέκονταν στη διαπραγματευτική πλευρά, αλλά στην πλευρά της επιμελητείας διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο», δήλωσε.

Σε συνέντευξή του στο Ρόιτερς τον Ιούνιο, ο Φλέικ είχε δηλώσει πως η Τουρκία παραμένει σταθερά αγκυροβολημένη στη Δύση και η σύμπραξή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες ουδέποτε ήταν ισχυρότερη.

Όμως ο Φλέικ δήλωσε χθες, Δευτέρα, πως η κατάσταση στη Γάζα είναι «πολύ δύσκολη», με τη ρητορική του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Ισραήλ να καθιστά δύσκολο για την Τουρκία να διαδραματίσει ρόλο ως συνομιλητής. Ο ίδιος δήλωσε πως η απόσταση ανάμεσα στην Άγκυρα και την Ουάσινγκτον σχετικά με τη Γάζα μειώθηκε αφού η Ουάσινγκτον άρχισε «να καλεί δραστήρια» για μια κατάπαυση του πυρός, όμως οι τριβές παραμένουν.

Ο Φλέικ δήλωσε εξάλλου πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ανησυχούν για υλικό, που συνδέεται με τις ένοπλες δυνάμεις και πηγαίνει από την Τουρκία στη Ρωσία, και κάλεσε την Άγκυρα να αυξήσει τη συνεργασία για να εμποδιστούν οι εξαγωγές.

«Παραμένει μια ανησυχία για εμάς και την επισημαίνουμε συχνά και σταθερά», δήλωσε. «Όταν μιλάμε στις επαφές μας εδώ, αυτό που υπογραμμίζουμε είναι ότι ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα έχει τη δυνατότητα να διεξάγει πόλεμο».

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε σημαντικά είδη να έρχονται μέσω Τουρκίας», δήλωσε. «Έτσι επιδιώκουμε εδώ καλύτερη συνεργασία και με πολλούς τρόπους την επιτυγχάνουμε. Ξέρω πως η Ρωσία παραπονείται, πράγμα που είναι καλό σημάδι».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

