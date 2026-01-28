Συνάντηση γνωριμίας με τη νέα πρέσβη του Καναδά Sonya J. Thissen είχε σήμερα, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας - Καναδά στον αμυντικό τομέα, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία».

Είχα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συνάντηση γνωριμίας με τη νέα Πρέσβη του Καναδά, κα Sonya J. Thissen @sjtcanada, με την οποία συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας 🇬🇷-🇨🇦 στον αμυντικό τομέα, δίνοντας έμφαση στην… pic.twitter.com/ItN8QSxvYh — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 28, 2026

Πηγή: skai.gr

