Δένδιας: Συναντήθηκε με την Καναδή πρέσβη στην Αθήνα, με φόντο τη συνεργασία στην άμυνα

«Συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας - Καναδά στον αμυντικό τομέα» δήλωσε

Δένδιας

Συνάντηση γνωριμίας με τη νέα πρέσβη του Καναδά Sonya J. Thissen είχε σήμερα, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας - Καναδά στον αμυντικό τομέα, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Νίκος Δένδιας Καναδάς
