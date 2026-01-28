Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη της πρόκρισης στην ενδιάμεση φάση του Champions League. Στις 22:00 αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και τα πράγματα είναι απλά. Με νίκη περνάει και θα δώσει διπλούς αγώνες (ο επαναληπτικός εκτός έδρας) για την πρόκριση στους «16». Με ήττα λέει αντίο στη διοργάνωση. Με ισοπαλία θα βγουν κομπιουτεράκια και το μέλλον του θα κριθεί από το συνδυασμό των αποτελεσμάτων.

Δείτε την εξέλιξη του αγώνα ΕΔΩ:

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ρόντινεϊ, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο θα βρεθούν: Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Μπρούνο, Πνευμονίδης.

Η ενδεκάδα του Άγιαξ: Γιάρος, Γκαέι, Σούταλο, Μπάας, Βάινταλ, Ρέχερ, Κλάασεν, Στερ, Γλουκ, Ντόλμπεργκ, Γκοντς.

Στον πάγκο του Αίαντα: Xίερκενς, Ρέβερσον, Ρόσα, Έντβαρντσεν, Μόκιο, Βέγκχορστ, Φιτς-Τζιμ, Μπόουμαν, Άλντερς, Μπουνιντά, Φαν ντε Λανς, Νας

