Gazprom: «Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει τον ανταγωνισμό στο LNG εξαιτίας των ΗΠΑ»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακατεύθυναν στην εγχώρια αγορά το αέριο που προοριζόταν για υγροποίηση και εξαγωγή λόγω του αρκτικού κυκλώνα, και η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει σε ανταγωνισμό εις βάρος της εγχώριας αγοράς των ΗΠΑ εν μέσω της αύξησης των τιμών, υποστηρίζει η Gazprom.



«Οι παραδόσεις φυσικού αερίου σε τερματικούς σταθμούς υγροποίησης στις ΗΠΑ μειώθηκαν δραματικά το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ο αρκτικός κυκλώνας έπληξε τη χώρα. Το κύμα ψύχους οδήγησε στην ανακατεύθυνση του αερίου που προοριζόταν για τερματικούς σταθμούς υγροποίησης, στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ», δήλωσε η ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου.

Πηγή: skai.gr

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τιμές φυσικού αερίου «του επόμενου μήνα» στις Ηνωμένες Πολιτείες στον τερματικό σταθμό Henry Hub υπερδιπλασιάστηκαν και έφτασαν τα 245 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα, σκαρφαλώνοντας σε υψηλό τετραετίας (από τον Δεκέμβριο του 2022), σημείωσε η Gazprom. «Η ευρωπαϊκή αγορά βρίσκεται κοντά σε ένα τέτοιο περιβάλλον τιμών στο να χάσει τον ανταγωνισμό στο LNG προς όφελος της εγχώριας αγοράς των ΗΠΑ, όπως έχει ήδη συμβεί με ορισμένες ασιατικές αγορές», πρόσθεσε η εταιρεία.

