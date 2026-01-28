Κάλεσμα των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ για την υποδοχή των 7 νεκρών οπαδών στην Τούμπα

Οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ καλούν το οπαδικό και φίλαθλο κίνημα της ομάδας, καθώς και τον απλό κόσμο, να δώσουν το «παρών» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να συνοδεύσουν τις σορούς των επτά αδικοχαμένων οπαδών, που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, έως το γήπεδο της Τούμπας.

Το ραντεβού στο αεροδρόμιο θα ανακοινωθεί αύριο το πρωί και η συνοδεία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με μηχανές.

«Μην μπορώντας να πιστέψουμε ακόμα στο τραγικό δυστύχημα με την απώλεια των συνοπαδών μας, και προσπαθώντας να μαζέψουμε τα κομμάτια μας ανακοινώνουμε σε όλο το οπαδικό και φίλαθλο κίνημα του ΠΑΟΚ καθώς επίσης και όλο τον απλό κόσμο ότι αύριο το απόγευμα αναμένουμε τον επαναπατρισμό των επτά αδερφών μας με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Για όσους δεν διαθέτουν μηχανή, έχει οριστεί ξεχωριστό ραντεβού έξω από το πέταλο της Θύρας 4 του γηπέδου της Τούμπας, επίσης σε ώρα που θα ανακοινωθεί αύριο το πρωί, ώστε να αποδοθεί φόρος τιμής στους εκλιπόντες για τελευταία φορά.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στον όγδοο φίλο της ομάδας, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν πληροφορήθηκε τα τραγικά νέα.

Πηγή: skai.gr

