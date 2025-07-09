Ένα φορτίο με δεκάδες μπουλντόζες παραδόθηκε σήμερα από τις ΗΠΑ στον ισραηλινό στρατό μετά από μήνες καθυστερήσεων, όπως ανακοίνωσε το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας.

Οι μπουλντόζες Caterpillar D9- συνολικού βάρους άνω των 100.000 τόνων - και άλλος εξοπλισμός εκφορτώθηκαν από ένα πλοίο στο λιμάνι της Χάιφα. Στη συνέχεια φορτώθηκαν σε φορτηγά και μεταφέρθηκαν σε ένα κέντρο logistics των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, για την «εγκατάσταση θωράκισης» σε αυτές, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η κυβέρνηση Μπάιντεν ανέστειλε την πώληση των D9 στο Ισραήλ, λόγω της χρήσης τους από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις για την κατεδάφιση σπιτιών στη Γάζα.

Οι IDF έχουν δηλώσει ωστόσο ότι τα σπίτια χρησιμοποιήθηκαν από τη Χαμάς και κατηγορούν την τρομοκρατική ομάδα ότι χρησιμοποιεί πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες.

Οι Παλαιστίνιοι υποστηρίζουν ότι ατές οι μπουλντόζες χρησιμοποιούνται για τη συνέχιση της διάπραξης «εγκλημάτων πολέμου», όπως η καταστροφή παλαιστινιακών κατοικιών.

Μαζικές κατεδαφίσεις πραγματοποιούνται καθημερινά στον προσφυγικό καταυλισμό Τζενίν, στον προσφυγικό καταυλισμό Τουλκάρμ και στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμς, μεταξύ άλλων περιοχών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

The Ministry of the Israeli Army announces the arrival of a shipment of D9 bulldozers from the U.S., as part of American equipment convoys since the beginning of the war, totaling over 100,000 tons in weight.



These bulldozers are used to continue committing war crimes such as… pic.twitter.com/J0C42J5lQ3 — Quds News Network (@QudsNen) July 9, 2025

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, απέσυρε αρκετά μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης που αποσκοπούσαν στον περιορισμό των πωλήσεων όπλων στο Ισραήλ.

Από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας, 870 μεταγωγικά αεροπλάνα και 144 πλοία έχουν παραδώσει περισσότερους από 100.000 τόνους οπλισμού και στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ, κυρίως από τις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.