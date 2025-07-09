Welcome (;) to Afghanistan: Οι Ταλιμπάν θέλουν τουρίστες στο Αφγανιστάν - Δείτε βίντεο

Welcome (;) to Afghanistan. Οι Ταλιμπάν κυκλοφόρησαν την πιο... πρωτότυπη διαφήμιση προσκαλώντας τους τουρίστες, και ειδικά τους Αμερικανούς, να επισκεφθούν το Αφγανιστάν. Υπόσχονται αξέχαστες εμπειρίες και απόλυτη ασφάλεια!

Το βίντεο ξεκινάει με Αμερικανούς ομήρους με σακούλες στο κεφάλι, με έναν Ταλιμπάν να δηλώνει: «έχουμε ένα μήνυμα στην Αμερική», και έναν Αμερικανό «όμηρο» να δηλώνει χαμογελώντας «καλώς ήρθατε στο Αφγανιστάν!» (εκτός αν είστε γυναίκες υποθέτουμε).

Το μαύρο χιούμορ του προωθητικού βίντεο των Ταλιμπάν θυμίζει Σάσα Μπάρoν Κοέν, με πολλούς να κάνουν λόγο για νοσηρή αίσθηση του χιούμορ, ενώ άλλοι μιλούν για ευρηματικότητα. Κατά τα άλλα στο βίντεο βλέπετε τα άγρια εξωτικά τοπία της χώρας, σοβιετικά τανκς, και βέβαια, τι άλλο, καλάσνικοφ.

The Taliban released the cutest promo and are inviting tourists to visit 🏞️🕌



They promise unforgettable experiences and complete safety! pic.twitter.com/pfztG5jjtO — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.