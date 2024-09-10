Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί το Κίεβο μαζί με τον Αμερικανό ομόλογό του Αντονι Μπλίνκεν αυτήν την εβδομάδα.

«Είμαι σε θέση θα επιβεβαιώσω ότι ο Τόνι κι εγώ θα ταξιδέψουμε στο Κίεβο αυτήν την εβδομάδα, στην πρώτη κοινή τέτοιου είδους επίσκεψη εδώ και περισσότερο απο μία δεκαετία», δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών στο πλευρό του αμερικανού ομολόγου του που επισκέπτεται την Βρετανία.

«Είμαστε οι στενότεροι σύμμαχοι, άρα είμαι ευτυχής που θα ταξιδέψουμε μαζί δείχνοντας την δέσμευσή μας απέναντι στην Ουκρανία», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

