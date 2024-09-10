Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εκατομμύρια τηλεθεατών θα παρακολουθήσoυν απόψε την τηλεμαχία Χάρις-Τραμπ... όχι όμως ο Πούτιν

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η τηλεμαχία αυτή είναι κάτι που αφορά τους Αμερικανούς ψηφοφόρους

Πούτιν

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν θα παρακολουθήσει το debate για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Κάμαλα Χάρις.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η τηλεμαχία αυτή είναι κάτι που αφορά τους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να σταματήσει να κάνει σχόλια για τις αμερικανικές εκλογές αφού ο επικεφαλής του Κρεμλίνου δήλωσε, προφανώς με περιπαικτική διάθεση, ότι θέλει να κερδίσει η Χάρις και αναφέρθηκε στο «μεταδοτικό» της γέλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πούτιν Καμάλα Χάρις Ντόναλντ Τραμπ Debate
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark