Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν θα παρακολουθήσει το debate για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Κάμαλα Χάρις.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η τηλεμαχία αυτή είναι κάτι που αφορά τους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να σταματήσει να κάνει σχόλια για τις αμερικανικές εκλογές αφού ο επικεφαλής του Κρεμλίνου δήλωσε, προφανώς με περιπαικτική διάθεση, ότι θέλει να κερδίσει η Χάρις και αναφέρθηκε στο «μεταδοτικό» της γέλιο.

Πηγή: skai.gr

