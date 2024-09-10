Η Ουκρανία εξαπέλυσε εναντίον της Ρωσίας μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drone από την αρχή του πολέμου, πλήττοντας την περιοχή της Μόσχας, υπογραμμίζοντας την όλο και αυξανόμενη ικανότητα της Ουκρανίας να αντεπιτεθεί στη Ρωσία με έναν στόλο εγχώριας κατασκευής όπλων μεγάλης εμβέλειας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 144 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πολλές περιοχές, από τη συνοριακή περιοχή κοντά στην εμπόλεμη ζώνη στη νοτιοδυτική Ρωσία έως τις προαστιακές πόλεις γύρω από τη Μόσχα.

Από τις επιθέσεις σκοτώθηκε μια γυναίκα στην περιοχή της Μόσχας, προκλήθηκαν πυρκαγιές σε πολυώροφα κτίρια, ενώ μεγάλα αεροδρόμια κοντά στην πρωτεύουσα έκλεισαν, δήλωσαν αξιωματούχοι του Κρεμλίνου.

Περίπου 20 από τα drones αναχαιτίστηκαν πάνω από την περιοχή της Μόσχας, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο. Η Ουκρανία δεν σχολίασε αμέσως τις επιθέσεις.

Η Ουκρανία μεταφέρει τον πόλεμο εντός της Ρωσίας

Η μεταφορά του πολέμου στη Ρωσία αποτελεί το επίκεντρο της στρατηγικής της Ουκρανίας από αυτό το καλοκαίρι, την οποία σηματοδότησε κυρίως με την αιφνιδιαστική χερσαία εισβολή στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, καταλαμβάνοντας περισσότερα από 500 τετραγωνικά μίλια εδάφους. Ταυτόχρονα, έχει εντείνει τα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας, παρόλο που η Ρωσία έχει βομβαρδίσει επανειλημμένα την Ουκρανία με πυραύλους και έχει κερδίσει έδαφος στην επίθεση στα ανατολικά της χώρας.

Οι ουκρανικές επιδρομές βαθιά μέσα στη Ρωσία έπληξαν διυλιστήρια πετρελαίου, εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, αεροδρόμια και στρατιωτικά εργοστάσια . Ουκρανοί σχολιαστές είπαν ότι έχουν σκοπό να διαταράξουν την επιμελητεία και να αποκτήσουν το πλεονέκτημα σε πιθανές διαπραγματεύσεις για τη λήξη του πολέμου.

Τα drones την Τρίτη πέταξαν τουλάχιστον 270 μίλια από την Ουκρανία για να φτάσουν στα προάστια της Μόσχας. Η πρωτεύουσα έχει σε μεγάλο βαθμό απομονωθεί από τον πόλεμο, με τα περισσότερα στρατεύματα να στρατολογούνται από μακρινές επαρχίες, ενώ η χερσαία εισβολή της Ουκρανίας τον περασμένο μήνα έγινε στα νότια της χώρας.

Ο πρώτος θάνατος πολίτη στην περιοχή της Μόσχας

Οι αρχές δήλωσαν ότι μια 46χρονη γυναίκα στο προάστιο Ramenskoye σκοτώθηκε στην επίθεση. Είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία ανακοινώνει δημόσια έναν θάνατο στην περιοχή της Μόσχας ως αποτέλεσμα ουκρανικής επίθεσης.

Θραύσματα από ένα αναχαιτισμένο drone έπεσαν στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου Zhukovsky, το οποίο εξυπηρετεί τη Μόσχα, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν με αποτέλεσμα να κλείσει το συγκεκριμένο αεροδρόμιο και δύο άλλα στην περιοχή.

Αν και η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις εντός της Ρωσίας, αντιμετωπίζει προβλήματα στην άμυνα κατά μήκος της πρώτης γραμμής, καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας, που υπερέχουν αριθμητικά, προχωρούν στην περιοχή γύρω από την ανατολική πόλη Ποκρόβσκ, έναν βασικό κόμβο διέλευσης.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε δύο πολυκατοικίες στο Ramenskoye, μια πόλη στην περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με τον Αντρέι Βορόμπιοφ , τον περιφερειακό κυβερνήτη. Τρεις άνθρωποι νοσηλεύτηκαν και τουλάχιστον 43 κάτοικοι μεταφέρθηκαν από τα φλεγόμενα κτίρια σε προσωρινά καταφύγια, είπε.

Ένα drone χτύπησε στο κέντρο ενός πολυώροφου κτιρίου, προκαλώντας φωτιά και καταστρέφοντας περισσότερα από 50 διαμερίσματα, πρόσθεσε.

Το Ramenskoye βρίσκεται περίπου 26 μίλια νοτιοανατολικά του Κρεμλίνου και έχει πληθυσμό σχεδόν 114.000 κατοίκων. Πρώην κέντρο της ρωσικής κλωστοϋφαντουργίας, είναι τώρα μια από τις πολλές πόλεις που βρίσκονται έξω από τα όρια της πόλης της Μόσχας από όπου οι άνθρωποι μετακινούνται καθημερινά για να εργαστούν στη ρωσική πρωτεύουσα.

Στην επίθεση με drone κατά τη διάρκεια της νύχτας, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι κατέρριψε 20 drones στην περιοχή της Μόσχας, μια διοικητική περιφέρεια που περιβάλλει αλλά δεν περιλαμβάνει την πρωτεύουσα. Το υπουργείο ανέφερε ότι κατέρριψε τα περισσότερα από τα drones στη νότια Ρωσία, κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας.

Η επίθεση της Τρίτης ήταν μία από τις μεγαλύτερες που έχει αναφέρει η Ρωσία. Την 1η Σεπτεμβρίου, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι κατέρριψε 158 ουκρανικά drones.

Πέρυσι, η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν το Κρεμλίνο και έναν ουρανοξύστη στην οικονομική συνοικία της Μόσχας που στέγαζε κυβερνητικά υπουργεία.

Η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία

Αν και οι ικανότητες του ουκρανικού στρατού να χτυπήσει βαθιά στη ρωσική επικράτεια αυξάνονται, το οπλοστάσιο πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ρωσίας ξεπερνά κατά πολύ αυτό της Ουκρανίας και οι απώλειες είναι πολύ μεγαλύτερες εντός της Ουκρανίας. Τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν ότι η εισβολή της Ρωσίας , η οποία ξεκίνησε το 2022, έχει σκοτώσει περισσότερους από 11.000 αμάχους και ο αριθμός αυτός θεωρείται πολύ χαμηλότερος από το πραγματικό σύνολο.

Οι επιθέσεις με drones και προς τις δύο κατευθύνσεις έχουν γίνει συχνό χαρακτηριστικό του πολέμου.

Η Ρωσία εκτόξευσε 46 ιρανικά σχεδιασμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed και δύο πυραύλους στην Ουκρανία τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, ανέφερε ο ουκρανικός στρατός. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε και τους δύο πυραύλους και 38 drones.

Τα χτυπήματα προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και τον τραυματισμό τριών ατόμων, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας και τοπικούς αξιωματούχους. Ένα άτομο τραυματίστηκε όταν ένα drone προσέκρουσε σε νάρκη στην ανατολική Ουκρανία και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από πτώση συντριμμιών στην κεντρική περιοχή Τσερκάσι. Η επίθεση είχε στόχο την ηλεκτρική υποδομή σε οκτώ περιοχές και προκάλεσε σύντομες διακοπές ρεύματος σε ορισμένες περιοχές, ανέφερε το υπουργείο.



