Βρετανός δημοσιογράφος που εργαζόταν στην ανατολική Ουκρανία ως μέλος της ειδησεογραφικής ομάδας του Reuters σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης με πυραύλους σε ξενοδοχείο το Σάββατο, όπως επιβεβαίωσε το πρακτορείο.

Ο Ράιαν Έβανς ήταν ένας από τους έξι απεσταλμένους του Reuters που διέμεναν στο ξενοδοχείο Sapphire στην πόλη Kramatorsk, η οποία βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο αλλά είναι κοντά στην πρώτη γραμμή.

Οι ουκρανικές αρχές δήλωσαν ότι το ξενοδοχείο χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο. Η Ρωσία δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο επί του θέματος.

Σε δήλωσή του, ένας εκπρόσωπος του Reuters είπε, σύμφωνα με το BBC, ότι το πρακτορείο ήταν «συντετριμμένο» όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του Έβανς.

«Αναζητούμε επειγόντως περισσότερες πληροφορίες για την επίθεση, μεταξύ άλλων συνεργαζόμενοι με τις αρχές στο Kramatorsk, και υποστηρίζουμε τους συναδέλφους μας και τις οικογένειές τους», ανέφερε.

«Στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και τις σκέψεις μας στην οικογένεια και τους αγαπημένους του Ράιαν. Ο Ράιαν έχει βοηθήσει τόσους πολλούς από τους δημοσιογράφους μας να καλύψουν γεγονότα σε όλο τον κόσμο, θα μας λείψει τρομερά.»

Πρόσθεσε ότι άλλα δύο μέλη της ομάδας νοσηλευόταν με σοβαρά τραύματα.

Η Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η σορός ενός 40χρονου Βρετανού ανασύρθηκε από τα ερείπια ενός ξενοδοχείου στις 18:35 τοπική ώρα (16:35 BST) της Κυριακής μετά από έρευνα 19 ωρών.

Ζελένσκι: «Αυτή είναι η καθημερινή ρωσική τρομοκρατία»

Γράφοντας στο Telegram, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelensky έστειλε τα «συλλυπητήρια [στην] οικογένεια και τους φίλους» του άνδρα που σκοτώθηκε.

«Αυτή είναι η καθημερινή ρωσική τρομοκρατία που συνεχίζεται», είπε.

Νωρίτερα, το Reuters δημοσίευσε πλάνα που δείχνει τμήματα του ξενοδοχείου να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από την επίθεση.

Η Ουκρανική Γενική Εισαγγελία έγραψε σε ανακοίνωσή της ότι το ξενοδοχείο πιθανότατα χτυπήθηκε με πύραυλο μικρού βεληνεκούς Iskander-M.

Το Kramatorsk απέχει μόνο περίπου 20 χιλιόμετρα (12 μίλια) από τα ρωσικά κατεχόμενα μέρη της Ουκρανίας και δέχεται τακτικές επιθέσεις, με αμάχους να σκοτώνονται, συμπεριλαμβανομένης της διάσημης Ουκρανής συγγραφέα Victoria Amelina.

Ο ρωσικός στρατός πραγματοποιεί αργές αλλά σταθερές προόδους στα ανατολικά τους τελευταίους μήνες, με την πρόσφατη επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία να θεωρείται ως μια προσπάθεια να απομακρυνθούν τα στρατεύματα από το ανατολικό μέτωπο.

